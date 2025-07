Los dos ediles no adscritos de El Campello (Alicante) se incorporan a las comisiones informativas tras salir del PSPV

ALICANTE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Campello (Alicante) ha celebrado este viernes un pleno extraordinario en el que ha determinado la incorporación a todas las comisiones informativas de los dos concejales no adscritos Vicent Vaello y Lupe Vidal, después de que hayan abandonado el grupo del PSPV. Ambos fueron elegidos en las elecciones municipales de 2023 bajo las siglas socialistas.

Con los votos favorables de PP, PSPV, Vox, Compromís y Per El Campello, y con las abstenciones de EU-Unides Podem y los dos ediles no adscritos, en la sesión plenaria se ha aprobado modificar el acuerdo alcanzado el 27 de junio de 2023, por el que se dio luz verde a la creación y composición de dichas comisiones informativas permanentes, a las que se incorporan ahora Vaello y Vidal con carácter automático, con los derechos políticos y económicos que legalmente les corresponden.

También se ha aprobado, a los efectos de garantizar la proporcionalidad en la representación de las comisiones, la utilización del sistema de voto ponderado previsto en la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, de tal manera que el voto compute en los mismos términos que su representación plenaria, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Por otro lado, esta vez con los votos favorables de PP, Vox, Compromís y Per El Campello, las abstenciones de EU-Unides Podem y los dos ediles no adscritos y el no de los dos representantes del PSPV, el pleno ha acordado modificar el acuerdo de aquella sesión de junio de 2023 en lo referido al régimen retributivo de los miembros de la corporación.

En concreto, el componente variable asignado al PSPV, debido a la reducción de componentes que ha registrado, tras haber pasado de cuatro ediles a dos con la marcha de Vaello y Vidal. En consecuencia, el componente fijo que percibirá el grupo socialista será de 3.600 euros al año y el variable se rebaja también hasta los 3.600 euros anuales, por lo que el grupo ingresará un total de 7.200 euros al año para su funcionamiento interno.