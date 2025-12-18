Dos investigados por vender cogollos de marihuana en un estanco de Xirivella

Sustancia intervenida por la Guardia Civil en la operación - OPC

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos personas que disponían, para la venta, de productos derivados de la marihuana en un estanco de Xirivella (Valencia), según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

En total, el pasado 27 de noviembre, los agentes aprendieron 37 envases expuestos para la venta de cogollos y 29 gramos de resina de cannabis. Por estos hechos se abrió una investigación a dos personas, de 54 y 58 años y nacionalidad española, a los que se les imputa un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

Tras levantar acta durante la inspección fiscal, la sustancia intervenida ha sido trasladada al Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Valencia, donde será analizada.

El Comisionado para el Mercado de Tabaco emitió un escrito en que se recordaba la prohibición de comercializar este tipo de productos (derivados del cannabis) en estancos. Además, la venta de sumidades floridas en España está prohibida, al margen del tratamiento y concentración de THC (sustancia psicoactiva) que contenga.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación especifica: "Las sumidades, también denominadas "cogollos" son consideradas estupefacientes, incluso en el caso de cultivos con variedades de THC inscritas en el Catálogo Común o con APC, por lo que no pueden ser destinados a ninguna finalidad (tampoco a la extracción de CBD) sin autorización de la AEMPS, no se pueden almacenar y es pertinente proceder a su destrucción, salvo en el caso de producción legal de grano o semillas".

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras y la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Sagunto. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Mislata.