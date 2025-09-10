Dos jóvenes detenidos en Dénia acusados de obtener del móvil de una mujer imágenes íntimas de ella y su pareja

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Dénia (Alicante) a dos jóvenes de 19 y 20 años acusados de un delito de revelación de secretos, después de que presuntamente hayan obtenido de forma ilícita del móvil de una mujer que era su amiga un vídeo e imágenes íntimas de ella y su pareja.

Los hechos, que se remontan al verano del año pasado, fueron denunciados por la pareja, que manifestó que a través de una conocida se había enterado recientemente de que se había difundido un video íntimo de ambos y que sabían quienes podían ser los responsables, dado que también pertenecían al círculo de amistades.

En su denuncia, manifestaba que sospechaba de dos chicos, quienes cogieron su teléfono y debieron acceder a la carpeta oculta del teléfono, donde tenía un video íntimo de ambos y fotografías para posteriormente transferírselo a sus propios terminales a través de una aplicación de intercambio de datos que posee la marca de su teléfono y que no deja rastros de envío.

Asimismo, tras conocer la difusión del video a través de su amiga, recordó que un día en el que estaban todos juntos de fiesta por la ciudad uno de ellos le cogió su teléfono y se marchó junto con el otro implicado con el terminal durante unos 30 minutos, a lo que no dio demasiada importancia porque en teoría eran amigos, por lo que sospechó de que ese fuera el momento en el que presuntamente accedieron a sus datos privados, dado que conocen su número de desbloqueo, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

De esta forma, los agentes encargados del caso localizaron y tomaron declaraciones a otros testigos, amigos de las víctimas, quienes al parecer tuvieron también conocimiento de la existencia del video y las fotografías.

Finalmente, la investigación permitió averiguar la completa identidad de ambos investigados, quienes fueron localizados y detenidos como presuntos responsables de un delito de revelación de secretos. Las actuaciones se remitieron a los juzgados de instrucción de la ciudad y a la Fiscalía de Menores, dado que uno de los implicados era menor de edad cuando sucedieron los hechos.