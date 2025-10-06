Dos jóvenes detenidos y un menor investigado por pintadas ferroviarias en Massamagrell

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes e investiga a un menor de edad por numerosos actos vandálicos que han tenido lugar en las máquinas ferroviarias de Massamagrell (Valencia), según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El inicio de la operación 'Paint' tiene su origen el día 7 de enero del 2025, con motivo de numerosas denuncias presentadas por empresas del sector del transporte debido a la escalada incesante de hechos vandálicos que tenían lugar en las maquinas ferroviarias destinadas al uso público.

Estos hechos desembocaron en graves perjuicios tanto para las entidades jurídicas involucradas como para los usuarios que, en esos momentos, utilizaban estos medios de transporte para desplazarse.

Los delitos tenían lugar en cualquier franja horaria sin importar a sus autores ser vistos o grabados, ya que ocultaban sus rostros faciales con gorras y bragas de cuello con el objetivo de evitar ser identificados.

Mientras pintaban con spray las máquinas y vagones, eran observados por los viajeros que se encontraban en el interior de las mismas, hasta que los artífices de los actos vandálicos huían entre gritos y carcajadas.

Posteriormente, colgaban en redes sociales las acciones realizadas de manera ilícita llegando a tener una repercusión internacional, ya que se sabe que estas personas se movían a nivel nacional e internacional con el objetivo de plasmar sus firmas para luego publicarlas en redes sociales.

Durante la complicada investigación, se recopilaron numerosas denuncias por hechos similares, acompañadas de material fotográfico y audiovisual que era estudiado por los investigadores de manera exhaustiva y minuciosa. En las pintadas se podían observar los denominados 'tag', que es la firma estilizada o seudónimo del escritor del grafiti, con el objetivo de dejar su huella de manera reconocible.

La operación se ha saldado con la detención de dos jóvenes de 18 y 19 años de edad y la investigación de un menor de 17 años. Todos ellos de nacionalidad española. Se les atribuye la comisión 16 delitos de daños por valor de más de 33.000 euros. Aunque la operación se mantiene abierta y no se descartan más detenciones, ya que el principal grupo se encuentra formado por no menos de una docena de integrantes.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Massamagrell con la colaboración de un vigilante de seguridad privada especialista en grafitis como perito calígrafo judicial. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Massamagrell.