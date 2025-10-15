Dos manifestaciones en València claman contra el Plan Trump y exigen frenar el genocidio en Gaza: "Sigue muriendo gente"

Varias personas durante una manifestación a favor de Palestina, a 15 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

Denuncian que el acuerdo de paz es "solo un papel"

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos manifestaciones en la ciudad de València han denunciado este miércoles el acuerdo de paz firmado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y han exigido que se ponga fin al genocidio en Gaza: "Es solo un papel que en la teoría dice que se ha acabado el genocidio pero, en la vida real y en la práctica, el genocidio del pueblo palestino no se ha acabado".

Ambas protestas, la primera, convocada por la CGT-PV y, la segunda, por el Sindicat d'Estudiants, han confluido en la plaza de la Reina de la capital del Turia, donde han reclamado "la ruptura de todas las relaciones" del Gobierno de España con Israel.

La marcha convocada por CGT ha partido a las 12.30 horas de la calle Xàtiva y ha estado encabezada por una bandera palestina de 15 metros de longitud y por un muñeco de Netanyahu ilustrado con un bigote de Hitler y con las manos manchadas de sangre.

La columna ha recorrido las calles del centro donde los manifestantes, a su paso por establecimientos "afines al régimen sionista", han llamado al boicot y han realizado una 'performance' en la que un grupo de manifestantes se ha tendido sobre el suelo donde se les ha cubierto con una manta blanca y la bandera de Palestina en representación de las personas fallecidas por el genocidio.

La segunda, la convocada por el Sindicat d'Estudiants, ha arrancado a las 12.00 horas desde la Facultat de Història y ha recorrido la Avenida Blasco Ibañez, Calle del General Elio, Puente del Real, Plaza Tetuan, Calle del General Tovar, Calle de la Paz y Plaza de la Virgen, donde ambas manifestaciones se han unido.

Los asistentes han portado carteles con los lemas 'Justicia y reparación para el pueblo palestino'; 'Fin a la ocupación, boicot a Israel'; 'Israel asesina, España patrocina' o 'Sin estado Palestino la tregua no funciona', y han cantado lemas como "No es una guerra, es un genocidio"; "Son hospitales, no bases militares" o "Palestina libre".

"MÁS PRESIÓN INTERNACIONAL"

El secretario general de CGT del País Valencià, Juan Ramón Ferrandis, ha indicado que esta jornada de huelga se ha planteado porque consideraban que era "insuficiente" hacerla de dos horas, como otros sindicatos habían planteado en anteriores ocasiones, ya que considera que "hay que dar un paso adelante para parar este genocidio".

En esta línea, ha afirmado que para el sindicado este "mal llamado acuerdo de paz no es suficiente" porque "siguen matando personas": "Ayer murieron nueve personas, está muriendo también gente por inanición porque no dejan pasar los camiones de comida a la Franja de Gaza".

"Creemos que todavía hay que hacer más presión internacional y, en este momento, creemos que estar en las calles hace presión al gobierno español y que también al gobierno israelí", ha aseverado.

En este punto, Ferrandis ha señalado que con esta movilización también se busca "dar un toque" al gobierno de España para que en los Presupuestos Generales del Estado no se destine dinero a armamento: "Nos da igual que sea el 1,6%, el 2,1%, el 3,5% o el 5% que van a Estados Unidos y a la OTAN. Creemos que ese dinero tienen que ir al ámbito social. Hay que invertir en vida y no invertir en armas", ha defendido.

En cuanto a las cifras de seguimiento, el secretario general de CGT ha explicado que no se han centrado en las cifras porque saben que es un tipo de huelga que "muchas personas la hacen de una manera distinta" y ha sostenido: "Ir a su puesto de trabajo o no creo que no es lo más importante en este momento".

"Lo importante está en la calle y esta mañana ha tenido respuesta en la calle. Ha habido piquetes que han estado informando a las personas, a los trabajadores y a la ciudadanía en general de lo que está ocurriendo en Gaza, la mayoría lo saben, evidentemente, pero creemos que hay que dar un paso adelante", ha expuesto.

"LA GENTE SIGUE MURIENDO DE HAMBRE"

Preguntado por si considera que la situación actual tras la aplicación del Plan Trump ha podido influir en que mucha gente no se siga movilizando, Ferrandis ha apuntado a que "en muchos medios de comunicación se ha dado una visión sesgada de lo que significa este acuerdo de paz y, por lo tanto, hay muchas personas que se han desmoralizado".

A este respecto, ha considerado que es "muy importante" lo que ha ocurrido con el acuerdo en Gaza porque "es importantísimo para la población civil no les caigan bombas" sin embargo, cree que "no es suficiente" porque "la gente sigue muriendo de hambre" y "por otros motivos".

"No podemos dejar impune el asesinato de 67.000 personas y creemos que Israel tiene que pagar por eso, y, además, tiene que pagar la reconstrucción y ayudar al pueblo gazatí, de alguna manera, a salir de donde están ahora", ha remarcado.

Por su parte, la portavoz de Intersindical, Beatriu Cardona, ha puesto en relieve que durante esta jornada de huelga "los trabajadores y trabajadoras de muchas empresas y muchos sectores" han tenido la oportunidad de "demostrar al pueblo palestino que no está solo y, que, a pesar de que hay un acuerdo de paz firmado, queremos continuar denunciando que los palestinos y las palestinas continúan sufriendo el genocidio".

"Hoy hay bombardeos, ayer hubieron asesinados y queremos denunciar también y dejar bien claro que no está llegando la ayuda humanitaria", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que, para el sindicato, el acuerdo de paz "es solo un papel que en la teoría dice que se ha acabado el genocidio pero en la vida real y en la práctica el genocidio del pueblo palestino no se ha acabado".

"ESTÁN MATANDO A MILES DE NIÑOS Y NIÑAS"

Igualmente, el portavoz de BDS País Valencià, Jorge Ramos, ha calificado el plan de Donal Trump para Gaza como "una infamia que quiere normalizar la ocupación en la Franja y el genocidio".

"Quiere borrar la memoria de lo que estamos viendo en los últimos dos años y vamos a seguir luchando hasta que Palestina sea libre, hasta que se cumpla el derecho internacional y los derechos humanos. Porque toda la energía y toda la ilusión de un mundo mejor hoy se llama Palestina", ha manifestado.

En este sentido, Ramos ha subrayado que este alto al fuego desde la organización lo están viviendo con "alivio" y "alegría" porque "tanto horror pare" pero también con "mucha indignación" por el asesinato de "al menos cinco personas palestinas" por parte de Israel y también por "las sonrisas" de "todos los líderes del G20, incluido España, con Trump, alguien que ha justificado el genocidio y que en gran parte es obra suya".

Finalmente, desde el Sindicat d'Estudiants del País Valencià, han denunciado que "el sionismo y el imperialismo norteamericano han convertido Gaza en una fosa común". "Han impuesto un bloqueo humanitario criminal y están matando a miles de niños y niñas después de presentarse como héroes que prometen la paz", han aseverado.

"Toda esta rabia tiene que convertirse en organización. Por eso, tenemos que continuar construyendo el Sindicato de Estudiantes, una organización digna y en acción que diga sin resentimientos que hay que terminar con este sistema enfermo", han finalizado.