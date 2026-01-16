Dos menores migrantes y ocho adultos llegan en patera a Benidorm (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo - CRUZ ROJA ALICANTE - Archivo
ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
Diez personas migrantes, de las que dos son menores de edad, han llegado en patera a Benidorm (Alicante) en las últimas horas, según han informado fuentes de Cruz Roja consultadas por Europa Press.
Las mismas fuentes han detallado que todas ellas se encuentran en "buen estado de salud" y que, concretamente, en la embarcación iban ocho hombres y dos mujeres.
Posteriormente, estas diez personas migrantes que han llegado a Benidorm en patera han sido trasladadas al puerto de Alicante, donde Cruz Roja les ha prestado asistencia de madrugada.