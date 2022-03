Dos valencianos de 16 y 17 años, ganadores del Concurso de Juventudes Musicales de España de cuerda

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos intérpretes valencianos, los participantes más jóvenes, han ganado el Concurso Juventudes Musicales de España de cuerda. Se trata de

Ausiàs Parejo Calabuig, de 16 años, que se ha hecho con el máximo galardón en la modalidad de guitarra, y el violonchelista Carlos Vidal Ballester, de 17 años, que hizo lo propio en la de arco.

El guitarrista Ausiàs Parejo Calabuig (València, 2006) se ha proclamado ganador de la Modalidad de Guitarra del Concurso Juventudes Musicales de España celebrado en el Auditorio Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

En una final en la que concurrían cuatro guitarristas, Parejo se alzó "de manera incontestable" con el Primer Premio. Obtuvo la segunda posición Gonzalo Peñalosa Biedma (Sevilla, 2002), en una final que completaban las también los dos guitarristas Antonio Molina García (Murcia, 1999) y Juan José Rodríguez Gonzalo (Badajoz, 1996), informa la organización en un comunicado.

Esta edición del Concurso Juventudes Musicales de España era la número 102 del certamen, correspondiente a las modalidades de Cuerda: Arco y Guitarra.

En la modalidad de Arco, el Primer Premio también recayó en un participante de la Comunitat, el violonchelista Carlos Vidal Ballester (Valencia, 2004). El Segundo Premio de Arco recayó en el violinista Jaime Naya Maceira (Guadalajara, 2000). Completaron la final otros cuatro concursantes: Gerard Flotats Boix (Solsona, 2001), Jorge Giménez Cerdó (Palma de Mallorca, 2001), Sofía Torres Durán (Jerez de la Frontera, 1999) y Alejandro Viana Herreros (Madrid, 1996).

A las eliminatorias presenciarles de guitarra, celebradas el viernes 25 de febrero fueron admitidos 10 participantes quienes superaron una preselección con vídeo. A las fases presenciales de arco, celebradas el sábado 26 de febrero fueron admitidos 15 de los 26 que superaron la preselección con vídeo.

Las finales de guitarra tuvieron lugar el sábado 26 y las de arco domingo 27 de febrero y todas ellas fueron emitidas en streaming por el canal de Youtube de JM España -grabación disponible en https://youtu.be/sTWH-Fv0KbQ y en https://youtu.be/X7Y8W7kduFk - y grabadas por Radio Clásica, que las emitirá posteriormente.

CONCIERTOS

El premio para los galardonados es la realización de diversos conciertos en la Red de Músicas, el circuito de JM España: dos temporadas los primeros premios y una los segundos.

El jurado de Guitarra contaba con los guitarristas Pablo Sáinz-Villegas, Pedro Mateo y Gonzalo Noqué como vocales. El de Arco, incluía también como vocales al violinista Miguel Colom, al violista Ashan Pillai, al chelista Fernando Arias, al contrabajista Rodrigo Moro y a la gestora cultural Raquel Rivera. Presidía ambos jurados el compositor Alfredo Aracil, que contaron con Antonio Martín, secretario general de Juventudes Musicales de España, como secretario sin voto.

El jurado se regía por los estándares internacionales de la European Union of Music Competitions for Youth (EMCY), de la que el certamen de JM España es el único miembro español. Estos estándares indican que el jurado no delibera sino que emite unas puntuaciones anónimas y de las medias de todas ellas se obtiene el resultado.

Con esta 102ª Convocatoria daba comienzo el bienio 2022-2023, tras unas ediciones accidentadas y difíciles por la situación y restricciones debido a la pandemia. Este histórico certamen es el único concurso nacional que convoca a todos los instrumentos de la música clásica además de jazz y música antigua, agrupados en distintas convocatorias (6 por bienio, a raíz de 3 al año). La próxima edición del concurso, Modalidad de Piano y Otros Instrumentos Sin Modalidad Propia tendrá lugar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid los días 17, 18 y 19 de junio de 2022.