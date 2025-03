El dúo británico de 'synth pop' Pet Shop Boys, nueva confirmación del Low Festival 2025

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pet Shop Boys se une al cartel del Low Festival 2025, que se celebrará del 25 al 27 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm (Alicante). Esta banda británica de 'synth pop', formada por Neil Tennant y Chris Lowe, es autora de "himnos atemporales" como 'West end girls', 'It's a sin' o 'Always on my mind'.

De esta forma, se suma a un elenco en el que ya figuran nombres como Empire of Sound, Bomba Estéreo, Viva Suecia y Carolina Durante, entre otros. Esta XV edición promete ser "histórica", según ha manifestado la organización en un comunicado.

Tennant y Lowe figuran en el Libro Guinness de los Récords como "el dúo más exitoso en la historia de la música británica". Desde su fichaje con Parlophone Records en 1985, ha logrado 44 sencillos en el 'top' 30 del Reino Unido, incluyendo 22 en el 'top' diez y cuatro números uno.

Desde el Low Festival recuerdan que Pet Shop Boys, con 15 álbumes de estudio en su haber, todos ellos en el 'top' diez del Reino Unido y listas globales, "ha consolidado su posición como una de las bandas más influyentes de la música 'pop'".

Asimismo, la organización del festival destaca el "innovador enfoque" de este dúo para sus conciertos en vivo, que, a su juicio, "ha marcado un hito en la industria del entretenimiento", al colaborar con "grandes artistas y diseñadores como Derek Jarman, Zaha Hadid y Sam Taylor-Wood".

También recalca que "la crítica ha elogiado constantemente sus espectáculos, destacando su capacidad para fusionar la música pop con el arte elevado". Su gira 'Dreamworld: the greatest hits live', que comenzó en 2022, ha recibido igualmente "críticas entusiastas por su celebración de 40 años de carrera".

Con actuaciones en festivales como Glastonbury y Radio 2 Live en Hyde Park, Pet Shop Boys "sigue demostrando que su legado perdura y sigue marcando la pauta en la música y el arte", según subraya la organización del Low Festival.