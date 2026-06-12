Edificios 'vivos': proponen usar microorganismos como componentes inteligentes en las ciudades del futuro - I2SYSBIO

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico internacional y multidisciplinar donde participa el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de València (UV), plantea integrar en la arquitectura a comunidades de bacterias gracias a los avances en biología sintética e inteligencia artificial.

Se persigue utilizar microorganismos para transformar los edificios en sistemas 'vivos' capaces de generar energía, reciclar residuos y adaptarse al entorno. La integración de sistemas biológicos en infraestructuras permitiría reducir el consumo de recursos, la producción de residuos y las emisiones contaminantes de edificios y ciudades, explican el I2SysBio y la UV.

El trabajo, publicado en la revista científica Trends in Biotechnology con la participación de las universidades KU Leuven (Bélgica) y Southampton (Reino Unido), propone integrar comunidades de bacterias conocidas como 'biofilms electroactivos' en infraestructuras domésticas y urbanas, transformando la arquitectura estática actual por estructuras dinámicas y autosuficientes. Aunque para ello aún hay que superar importantes retos científicos y tecnológicos.

El estudio plantea un "cambio radical" en la forma de entender la arquitectura urbana y su relación con el entorno. Se centra en los llamados 'biofilms electroactivos', comunidades de microorganismos capaces de generar electricidad a partir de materia orgánica.

Gracias a los avances en biología sintética e inteligencia artificial, estos sistemas, que ya se utilizan en el tratamiento de aguas residuales o la producción de bioenergía, pueden 'programarse' para actuar como componentes biológicos inteligentes, similares a transistores o circuitos lógicos, en lugar de limitarse a funcionar como simples catalizadores.

"Planteamos usar estos microorganismos no solo como herramientas que hacen una tarea concreta, sino como una tecnología viva que puede procesar información, crecer, autorrepararse y adaptarse al entorno", asegura Pablo Carbonell, investigador del CSIC en el I2SysBio y uno de los autores del trabajo.

Este es el cambio de paradigma que propone el estudio: transformar la arquitectura y tecnología de los edificios, hasta ahora 'estática', en plataformas dinámicas y autosuficientes. Los autores señalan que estos biofilms electroactivos pueden convertirse en una plataforma clave para el desarrollo de tecnologías vivas programables, gracias a la convergencia de disciplinas como la electrobiología, la biología sintética, la bioelectrónica y la arquitectura.

Un planteamiento que abre la puerta a desarrollar nuevas aplicaciones que van desde infraestructuras regenerativas hasta viviendas capaces de gestionar sus propios recursos de forma autónoma.

LA VIVIENDA COMO UN 'ORGANISMO VIVO'

"La Cognitive Smart Living Home replantea la relación que tenemos con nuestras viviendas, concebidas como un organismo vivo con su metabolismo, funciones orgánicas y adaptación inteligente y eficiente al entorno. Para ello, es necesario dotar a la vivienda de una fisiología propia, con sistemas modulares y escalables que, como tejidos interconectados, integran, procesan y aprenden de los datos de biosensado a través de estrategias híbridas de modelado", expone el investigador del CSIC.

La integración de sistemas biológicos en infraestructuras podría contribuir a la reducción del consumo de recursos, la minimización de residuos y la reducción de las emisiones de CO2 de los edificios y las ciudades, avanzando así hacia una economía circular y sostenible, según los autores del estudio.

Entre los avances más prometedores incluyen materiales compuestos avanzados, sustratos biodegradables, hidrogeles funcionales y arquitecturas modulares para un rendimiento sostenible.

EL CAMINO HACIA SISTEMAS BIOINTELIGENTES

El equipo de investigación también analiza los retos que supone trasladar estas innovaciones a nivel de materiales a aplicaciones comercialmente viables. Entre ellos, destaca la falta de hardware estandarizado y modular.

"Estos sistemas de biofilms electroactivos se utilizan actualmente a escala del laboratorio. La ausencia de una infraestructura escalable e interoperable ha impedido hasta ahora su adopción generalizada", indica Jorge Barriuso, científico del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC) que también participa en la propuesta.

En el trabajo, los investigadores subrayan que aún es necesario superar importantes retos científicos y tecnológicos, como el diseño de comunidades microbianas estables, el control preciso del flujo de electrones y el desarrollo de modelos predictivos basados en inteligencia artificial.

La superación de estos desafíos permitiría el avance hacia una nueva generación de sistemas biointeligentes y, en última instancia, hacia una forma de diseñar nuestro entorno basada en las capacidades propias de la materia viva, finaliza el estudio.