Educación activa el protocolo de intervención en crisis en el centro educativo del menor fallecido en Sueca este sábado

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha decidido activar el protocolo de intervención en crisis en el centro educativo en el que estudiaba el menor de 13 años fallecido este sábado por la tarde en la localidad valenciana de Sueca presuntamente a manos del padre de un amigo suyo.

Fuentes de este departamento autonómico han indicado que a partir de este suceso "la comunidad educativa activará de manera inmediata", este lunes, "un protocolo de intervención en crisis con el objetivo de acompañar emocionalmente al centro educativo y a toda su comunidad".

Desde la Conselleria de Educación han señalado también que la inspección educativa ha activado "de manera urgente" la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia "para asesorar al centro sobre cómo dar respuesta a la comunidad" escolar "ante una situación de especial dolor".

Asimismo, ha apuntado que "desde el primer día, orientadoras de esta unidad acompañarán al centro educativo, apoyando la intervención en los distintos grupos y generando espacios de ventilación emocional" para "sostener al alumnado, al profesorado y al resto de la comunidad educativa que lo requiera".

De este modo, se constituirá un equipo de intervención en el propio centro, en el que se distribuirán las funciones necesarias para garantizar una actuación coordinada. Desde el centro educativo se llevará a cabo un acompañamiento emocional de la comunidad educativa y, de manera especial, del alumnado.

Además, se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos.

El primer día se generarán espacios de escucha en todos los grupos, partiendo de la comunicación de la noticia de forma objetiva. Esto dará inicio a la primera fase, denominada 'Acogimiento emocional', del proceso M.A.R. (Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo), desarrollado por Carlos Odriozola.

La UEO de Convivencia asesorará al equipo de intervención del centro en cada una de las fases del proceso M.A.R. y realizará un acompañamiento y seguimiento continuado, han agregado fuentes de Educación.

ESPACIO DE DESPEDIDA

Igualmente, se habilitará un espacio de despedida en el centro donde el alumnado y el resto de la comunidad educativa podrán dejar mensajes, flores o velas.

Durante aproximadamente dos semanas, y en función de las necesidades del centro, se mantendrán espacios de ventilación emocional conducidos por personal del propio centro, han agregado desde la conselleria.

Además, han expuesto que finalmente, y siempre con el consentimiento de la familia afectada, el centro educativo realizará un acto de despedida.

Un hombre de 48 años se entregó este sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca donde confesó haber matado a este menor. Según fuentes consultadas por Europa Press, el hombre que se entregó a los agentes es el padre de un amigo de la víctima.

Los hechos se produjeron en la casa de este hombre, que ha quedado detenido. Su hijo y la víctima estaban en el domicilio jugando a videojuegos, según han indicado fuentes de la investigación. El menor fallecido presentaba golpes y heridas de arma blanca.

El grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones. La investigación sigue abierta para esclarecer las causas y las circunstancias de este suceso.

"COMPAÑEROS DEL COLEGIO"

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha afirmado este domingo, en declaraciones a los medios de comunicación, que las dos familias vinculadas a este caso son de esta localidad y ha detallado que "los niños implicados en el suceso eran compañeros del colegio", además de precisar que "el fallecido jugaba al fútbol en el equipo del pueblo".