Educación asegura que las PAU se celebraran "en condiciones de normalidad": "Hay más de 1.500 profesores en el tribunal"

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, en declaraciones a los medios - GVA

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha asegurado que las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebran el 2,3 y 4 de junio en la Comunitat Valenciana, se van a desarrollar "en condiciones de normalidad": "Hay más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales", ha sostenido.

Así lo ha manifestado este martes, en declaraciones a los medios, al tras conocerse que los más de 250 especialistas de la Asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de la PAU, renunciarán en bloque el mismo día de la constitución de los tribunales ante el "estancamiento" de las negociaciones para desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.

Gómez ha dado un mensaje de "tranquilidad" a los estudiantes que desde este próximo martes se enfrentan a los exámenes de selectividad en la convocatoria ordinaria y ha indicado que la Comisión Gestora que organiza estas pruebas "ha dado traslado a todos los coordinadores de las cinco universidades --UV, UPV, UJI, UA Y UMH-- para que todos los presidentes de los tribunales realicen la constitución antes del viernes a las 12.00 horas, tal y como ya se hizo durante la pandemia de covid, con objeto de que si hay alguna contingencia, se pueda resolver".

Y, en este punto, ha apuntado que "hay muchos que ya se habían constituido para este miércoles, por ejemplo, porque ellos mismos les gusta constituirse con la anterioridad suficiente para poder solventar cualquier problema".

"Nuestra prioridad es que todos los estudiantes realicen esta prueba en condiciones de equidad, que es lo que exige la legislación española", ha sostenido, al tiempo que ha agregado que los miembros de la Comisión Gestora están tomando "todas las medidas para que la prueba se realice en condiciones de normalidad".

En este sentido, la secretaria autonómica ha explicado que "todos" los profesores que se apuntan para ser miembro de los tribunales de las PAU lo hacen de forma "voluntaria" por lo que, "una vez que se realiza el sorteo y son admitidos a formar parte de esos tribunales ya tienen la obligación de presentarse a la Constitución del Tribunal, siempre y cuando no surja algún problema de fuerza mayor que esté debidamente justificado".

"AMPARADOS POR LOS SERVICIOS MÍNIMOS"

Por ello, ha insistido en que los estudiantes pueden estar "tranquilos" porque los exámenes de acceso a la universidad se celebrarán con "normalidad": "La prueba empieza el día 2 de junio, como estaba previsto, y esta semana estarán constituidos los tribunales. Tenemos suplentes por si alguna persona, por causa justificada, no pudiera presentarse a la Constitución de los mismos", ha remarcado.

Gómez ha asegurado que los profesores que están en huelga están amparados por los servicios mínimos y que pueden presentarse al tribunal "sin ningún problema".

Asimismo, ha incidido en que los tribunales están formados por profesorado universitario y de Segundo de Bachiller, que son los que están en huelga y que, "igual que tenían la obligación de prestar ese servicio mínimo de evaluación de Segundo de Bachillerato, si se han presentado de forma voluntaria a la PAU, están amparados para prestar el servicio mínimo de evaluación en la PAU".

Respecto a si la renuncia "masiva" de correctores puede generar algún problema, la secretaria autonómica de Universidades ha afirmado que hay "más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales" y que la renuncia de 250 ellos no es ni "la mitad", y ha añadido: "Tenemos muchos profesores que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva".

Igualmente, ha señalado que se recurrirá a estos docentes en el caso de que "algún profesor" no vaya a la constitución del tribunal. "Tenemos reservas tanto de la parte universitaria como de la parte de profesorado de Segundo de Bachillerato", ha destacado.

Y, ha aseverado: "La PAU se va a celebrar en condiciones de normalidad, porque lo que se tiene que garantizar, como ha establecido el TSJ, es que los estudiantes que se están enfrentando a esta prueba y que va a ser determinante para su futuro, no se vean perjudicados por la huelga".

"No se puede el aplazar la PAU", ha recalcado Gómez, y ha indicado que "reventar" la prueba "generaría un daño irreparable en estos estudiantes".

"DESPRECIO INTOLERABLE"

Por otra parte, la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha lamentado, en un comunicado, la postura de los profesores seleccionados para corregir estas pruebas y su "amenaza" a renunciar a dichas correcciones.

Una pretensión que, a su juicio, "tiene como objetivo boicotear la PAU en un ataque directo al futuro de los alumnos valencianos", por ello, Gascó ha denunciado que esta maniobra "supone un desprecio intolerable hacia el esfuerzo de miles de estudiantes de segundo de Bachillerato, quienes se juegan su futuro académico en unas pruebas que no pueden, bajo ningún concepto, ser utilizadas como rehén".

Para la portavoz popular, resulta "inaceptable que un colectivo, que conoce perfectamente el impacto del sistema educativo, decida precisamente contra el alumnado cuando la vía del diálogo para la mejora de condiciones laborales ya ha dado frutos, logrando acuerdos de referencia nacional".

"Los alumnos no tienen la culpa de las estrategias de quienes se han quedado fuera de los acuerdos y buscan ahora la desestabilización a cualquier", ha remarcado la diputada popular, al tiempo que ha indicado que esta situación "suma más nervios a quienes están preparando exámenes de vital importancia que marcarán su futuro académico".