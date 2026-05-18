Educación cifra en un 39,7% el seguimiento de la sexta jornada de huelga docente

Decenas de personas se concentran frente a la sede de la Consellería de Educación en València durante la sexta jornada de huelga - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 39,7 por ciento el seguimiento durante este lunes de la sexta jornada de la huelga indefinida convocada en la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, con el apoyo de ANPE.

Por provincias, según los datos del departamento de Campanar, el seguimiento de este lunes ha sido del 41,26% en Alicante, del 39,84% en Valencia y del 34,88% en Castellón. Son las únicas cifras de seguimiento que ha aportado Educación durante este lunes.

Esta jornada coincide con la reunión entre los sindicatos docentes y el departamento que dirige Carmen Ortí para intentar llegar a un acuerdo. El encuentro se ha iniciado a las 16.00 horas en la sede de Conselleria en València.

Antes de la reunión, una protesta de profesores ha llegado a la sede de Educación para exigir a la administración que acceda a una "negociación real" de sus reivindicaciones para mejorar la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat y poder llegar de este modo a un principio de acuerdo que desconvoque la huelga indefinida en el sector.