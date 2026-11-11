Educación cifra en el 7,32% el seguimiento de la huelga entre el profesorado de la Comunitat Valenciana

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía.
Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 10:53
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   VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Conselleria de Educación cifra el seguimiento de la huelga de este 11 de noviembre en un 7,32% entre el profesorado de la Comunitat Valenciana y el 4,5% en el personal no docente.

   Con datos de las diez de la mañana, el departamento de Campanar detalla que, en el colectivo de docentes, han secundado el paro en 6,65% en la provincia de Alicante; el 7% en la de Castellón, y el 8,14% en la demarcación de Valencia. La media alcanza el 7,32%.

   Por lo que respecta al personal no docente de los centros educativos, el porcentaje facilitado por la administración es del 4,5%.

   La Conselleria recuerda que los datos se actualizan conforme los equipos directivos van introduciendo la información en la plataforma Ítaca.

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