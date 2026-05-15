Educación cifra el seguimiento de la quinta jornada de huelga docente en el 35,64%

Protesta del sector educativo frente a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a 14 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 35,64 por ciento el seguimiento de la quinta jornada de la huelga indefinida convocada en la educación pública no universitaria por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, con el apoyo de ANPE, con datos de las 13.00 horas.

Esta jornada coincide con el cierre de la primera semana de huelga y con la manifestación masiva unitaria, calificada de "histórica", que ha llenado desde las 12.00 horas el centro de València, con profesores llegados de todos los puntos de la Comunitat Valenciana.

Por provincias, según Educación, en Alicante la huelga ha sido secundada este viernes por un 30,64% del profesorado; en Castellón, por el 36,53% y en Valencia por el 39,64%.

Este porcentaje proporcionado por el departamento de Campanar es el segundo más alto en esta última jornada tras el paro del lunes, día en el que arrancó la huelga indefinida y que, a las 13.00 horas se cifraba en el 47%.

Según los datos de Educación, el seguimiento fue del 47% el lunes a las 13.00 y del 50,12%, con datos de las 17.00; el martes, del 32 y el 35,5%; el miércoles, del 24,5 y 27,26% y el jueves del 20,27 y el 24,05%.