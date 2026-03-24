Educación envía a los sindicatos un "decálogo"para negociar mejoras en el sistema

Archivo - Imagen de archivo de un colegio. - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha hecho llegar a las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial un documento en el que se recogen "los diez principales puntos de trabajo de la negociación colectiva sobre la mejora del sistema educativo valenciano".

Entre las cuestiones que recoge este decálogo figuran que la configuración de las plantillas se regirá por la Orden 9/2025; el incremento de efectivos "deberá mantenerse dentro de un techo máximo sostenible"; y cualquier rebaja de ratios establecida normativamente por el Estado "deberá llevar aparejada una dotación económica por parte del Gobierno". Además, en cuanto a "eventuales mejoras" salariales del personal, se aplicarían "de forma gradual y estarían condicionadas a la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico".

Según informa la administración autonómica en un comunicado, la Mesa Sectorial de Educación se celebrará el próximo jueves, 26 de marzo. El secretario autonómico del ramo, Daniel McEvoy, ha señalado que el documento remitido a los sindicatos "pretende ser un punto de partida sobre el que poder trabajar durante la reunión para lograr medidas que se traduzcan en la mejora del sistema educativo valenciano y que demuestra la vocación de diálogo de la Conselleria para alcanzar un acuerdo que dé respuesta a las necesidades de la comunidad educativa".

En este sentido, ha reiterado "la voluntad de la Conselleria de trabajar para lograr la mejora del conjunto del sistema educativo valenciano" para lo que mantiene una "posición de mano tendida con los representantes del sector". Asimismo, ha manifestado la necesidad de que este diálogo se lleve a cabo a través del foro oficial de negociación que es la Mesa Sectorial de Educación.

El documento, elaborado por la Conselleria para iniciar esta negociación colectiva, incluye diez puntos. En el primero de ellos se apela a la responsabilidad compartida de la Administración y los representantes del profesorado para "garantizar la sostenibilidad del sistema educativo valenciano, basando su actuación en el diálogo, la corresponsabilidad y el respeto a los límites presupuestarios reales".

En segundo lugar, apuntan, "todas las partes deben asumir que la infrafinanciación estructural de la Comunitat Valenciana condiciona el ritmo y alcance de las posibles negociaciones sobre mejoras retributivas del personal docente".

El tercer punto hace referencia a la configuración de las plantillas de los centros educativos, que deberán regirse siguiendo los criterios establecidos en la Orden 9/2025, "marco normativo que garantiza equidad, coherencia organizativa y una adecuada planificación de los recursos humanos", aseveran.

En relación con las ratios, el texto elaborado por la Conselleria explica que cualquier reducción establecida normativamente por el Estado deberá llevar aparejada una dotación económica por parte del Gobierno. De no ser así, se pondría en riesgo cualquier acuerdo suscrito.

Igualmente, se señala que el incremento de efectivos deberá mantenerse dentro de un techo máximo sostenible, cuyo valor se negociará. En caso de alcanzarse dicho límite, los crecimientos previstos podrían ser temporalmente suspendidos, señalan.

El sexto punto hace referencia a la adecuación de la oferta educativa, que "deberá ajustarse a la demanda real, con el fin de generar margen presupuestario que permita la mejora progresiva de las condiciones del profesorado".

En cuanto a la escolarización sobrevenida, desde la Conselleria se apunta que el incremento continuado de alumnado y profesorado en la Comunitat Valenciana "se ha sostenido sin compensación económica adicional por parte del Estado, generando a su vez beneficios indirectos a comunidades autónomas que experimentan descenso de matrícula".

ABSENTISMO Y BAJAS LABORALES

Por lo que respecta al absentismo y bajas laborales del profesorado, desde la Administración se remarca "la necesidad de implementar medidas conjuntas y coordinadas dirigidas a la mejora del bienestar y la salud laboral del personal docente".

El noveno punto de este decálogo hace referencia a eventuales mejoras retributivas del personal, "que se aplicarían de forma gradual y estarían condicionadas a la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico".

Finalmente, el último punto del documento indica que la mejora retributiva promovida por el Estado (+8,5% hasta 2027) "se financia íntegramente con cargo a los presupuestos de la Generalitat, por lo que deberá incorporarse y computarse dentro de cualquier acuerdo relativo a las condiciones laborales del personal docente".