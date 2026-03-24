Sindicatos docentes rechazan el decálogo propuesto por Educación e irán a huelga el día 31 de marzo: "Es una burla"

Sindicatos frente a la Conselleria de Educación - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos docentes han rechazado el decálogo de propuestas remitido por la Conselleria de Educación para iniciar la negociación colectiva y "mejorar el sistema educativo valenciano" al considerar que se trata de "una burla" y que está "vacío de contenido". Por ello, mantienen la convocatoria de huelga para el próximo 31 de marzo con el fin de que se escuchen sus reivindicaciones y se logren "compromisos reales".

Así lo han manifestado representantes sindicales que este martes han participado en una rueda de prensa ante la sede de la Conselleria en València convocada por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic.

Tras ver el documento enviado a los sindicatos por la administración, el portavoz del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), Marc Candela, ha criticado que la Conselleria haya enviado la propuesta de decálogo con poca antelación ante el inicio de las conversaciones y ha lamentado que, además, está "vacío de contenido".

"La mitad de las propuestas o de las medidas que quieren es interpelar al Estado para que financie mejor el territorio", ha dicho Candela, que ha apuntado que esta es una cuestión que les parece "muy bien", pero que "no es su problema".

"Es un problema de la Conselleria o el gobierno valenciano con el Estado y la mitad de las propuestas no tienen nada que ver con lo que estamos reclamando; y las pocas que tienen que ver con lo que estamos reclamando, no arrancan un compromiso real y efectivo de que se cumplirán, siempre están supeditadas a presupuestos, a otro tipo de características que no es el que estamos pidiendo nosotros", ha destacado.

Candela ha incidido en que las reivindicaciones de los sindicatos se basan en siete puntos, entre los que se encuentran la defensa del valenciano, que "no está" en el decálogo, o el reconocimiento y condiciones laborales justas para el personal educativo y de servicios, que "tampoco" aparece.

"Queremos compromisos reales y de aplicación a partir del 1 de septiembre y no condicionados o supeditados a lo que sea", ha reivindicado el portavoz de STEPV, que ha reclamado una "aplicación real y efectiva de esos puntos".

Preguntado por si existe alguna posibilidad de no llegar a la huelga, este portavoz ha afirmado que "tal cual está el decálogo y si no hay ninguna reacción mañana o ningún movimiento que modifique toda esa propuesta, la huelga del 31 de marzo continúa tal como está". "Y no solo la huelga del 31 de marzo, sino posiblemente acabará en la indefinida que estamos planteando a partir del mes de mayo", ha advertido.

"Si ese es el decálogo, si esa es la propuesta de la Conselleria, después de meses y meses de reivindicación, que conocen perfectamente nuestra plataforma reivindicativa y prácticamente los puntos que reclamamos, pues evidentemente no nos deja otra que continuar con la movilización", ha remarcado.

NI CONVERSACIÓN "REAL" NI "PROFESIONAL"

Asimismo, el representante sindical de UGT Ensenyament del País Valencià, Kilian Cuerda, ha criticado que la Conselleria de Educación "no está queriendo tener una conversación real, y mucho menos una conversación profesional respecto a los asuntos que están reclamando los sindicatos y la mayoría de la comunidad educativa valenciana".

"No estamos pidiendo cosas descabelladas", ha exclamado Cuerda, y ha expuesto que la comunidad educativa lleva desde 2007 con el complemento autonómico "congelado" y que la Comunitat Valenciana está "a la cola de las retribuciones salariales".

"Las instituciones responsables de la educación valenciana están actuando como primer elemento de desautorización y burla al profesorado y a todo el sistema educativo valenciano. Y hay que decirle a la consellera (Carmen) Ortí muy claramente que el vaso se está llenando de indignación y que ya está bien", ha manifestado.

En esta línea, el representante sindical de UGT ha criticado que el departamento de Educación "ha tenido todo el mes de marzo para negociar, para tener una conversación honesta que no quieren tener, por eso el día 31 hay huelga".

Igualmente, la responsable de comunicación de la Federació d'Educació de CCOO, Paloma Verdeguer, ha asegurado que "la indignación está creciendo" entre el sector educativo y que "las provocaciones" de la Conselleria de Educación "no ayudan a trabajar" en "mejorar la calidad de la educación del País Valencià".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) --que forma parte del Comité de Huelga pero no de la Plataforma per l'Ensenyament-- ha calificado de "decepcionante" la propuesta inicial que ha difundido Conselleria y rechaza el planteamiento de "fiar todo a un cambio de financiación que en su día no llevó a cabo el partido que sustenta el Consell".

Por ello, este sindicato exige "un giro" para que Conselleria "asuma su responsabilidad", al tiempo que ve una "falta de respeto" al colectivo docente presentar un decálogo que "no aporta mejoras y que se escuda constantemente en la infrafinanciación".

El sindicato, además, recalca que "la calidad del sistema educativo no se halla en entredicho gracias al esfuerzo y la implicación de sus profesionales y pese a la falta de medios aportados por la Administración". CSIF insta a Conselleria a "no dilatar más la negociación y a ofrecer "propuestas concretas desde la misma reunión convocada para este jueves 26".

"MENOSPRECIO PERMANENTE"

Ha coincidido con el sentir de los sindicatos el presidente de FAMPA València y portavoz de la Plataforma per l'Ensenyament, Rubén Pacheco, quien ha criticado que la propuesta del departamento de Campanar es "una burla y un menosprecio".

Pacheco ha sostenido que le parece "una burla permanente por parte de esta Conselleria y un menosprecio permanente a la participación de los actores del sistema educativo y a la representación de todos los diferentes sectores que están representados en las Mesas sectoriales y en las Mesas de madres y padres".

"Es una burla permanente, es un menosprecio a la participación y a la necesidad de sentarse y llegar a acuerdos", ha censurado el presidente de FAMPA, quien ha remarcado que "nadie convoca una huelga por gusto".

En este sentido, ha expuesto que se convocó la huelga porque "es absolutamente imprescindible" debido al "menosprecio permanente que nos está llevando desde hace ya más de dos meses y medios la consellera (Carmen Ortí)". "Desgraciadamente el cambio de jefe (de la conselleria de Educación) no ha significado realmente nada más que unas cuantas fotos y poco más. Esperemos que esta situación cambie", ha indicado.

Finalmente, el representante del sindicato de estudiantes, Mario Tercero, ha señalado que los estudiantes se "suman" y se "incluyen" en "todas las reivindicaciones" de los sindicatos y en el apoyo al profesorado en la huelga de 31 de marzo.