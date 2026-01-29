Educación equipara las condiciones laborales de los profesores de Religión a las del resto docentes del sistema público

Firma del acuerdo - GVA

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha acordado la equiparación de las condiciones laborales del profesorado de Religión que presta servicio en centros públicos de titularidad de la Generalitat con las del resto del personal docente del sistema público valenciano.

Esta decisión se ha concretado con la firma del convenio colectivo de este sector que se ha producido durante una reunión mantenida entre el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y representantes del colectivo de profesoras y profesores de Religión.

De este modo, el profesorado de Religión pasará a contar con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente público, con la correspondiente equiparación en materia de retribuciones, permisos y licencias, en condiciones de igualdad con el conjunto del profesorado del sistema educativo valenciano, explica la administración autonómica en un comunicado.

Desde el departamento que dirige Carmen Ortí recalcan que las mejoras adoptadas "ponen fin a la situación excepcional que venía manteniendo este colectivo" y "refuerzan el compromiso de la Generalitat con la igualdad de trato y la mejora de las condiciones laborales del personal docente, avanzando en un marco más justo, homogéneo y estable que contribuye a la calidad del sistema educativo público de la Comunitat Valenciana".