Educación logra un "microacuerdo" en materia salarial que rompe la unidad sindical al firmarlo solo con CSIF y ANPE

Firma del "microacuerdo" salarial entre Educación, CSIF y ANPE - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF y ANPE han aceptado este lunes la propuesta salarial de la Conselleria de Educación, en el arranque de la tercera semana de huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, con lo que se ha roto en este punto la unidad sindical mantenida hasta la fecha en la protesta, convocada por STEPV, CCOO PV, UGT PV y CSIF, con apoyo de ANPE. Se trata de un "microacuerdo" en la negociación, ya que hay cuestiones, como las ratios, que siguen "abiertas".

Durante este lunes se ha retomado la negociación entre las dos partes, con el presagio de la administración valenciana de que las conversaciones iban "por el buen camino" y el acuerdo iba a ser "inminente", tras dos semanas de huelga y con protestas de docentes llenando las calles de València.

Los sindicatos avanzaban que las ratios y la promoción del valenciano podían ser dos de los principales escollos para llegar a un entendimiento y, de hecho, el segundo punto, el de las ratios, se ha dejado para negociar este martes.

Tras un receso a media tarde, sobre las 19.00 horas han salido de la reunión los representantes de STEPV, UGT PV y CCOO PV, que confirmaban la decisión de los otros dos sindicatos de aceptar la propuesta salarial de Educación, aunque han avanzado su intención de presentar este martes a las 16.00 horas una contrapropuesta.

Posteriormente, se ha procedido a la firma del acuerdo por la Conselleria y los dos sindicatos. La consellera Carme Ortí ha subrayado que han sido semanas "muy difíciles" para familias, profesores, equipos directivos de centros y la administración, pero se ha mostrado "satisfecha" porque "se ha dado un primer paso para que vuelva la tranquilidad a las aulas", con un acuerdo "que sitúa al profesorado de la Comunitat Valenciana entre los mejores pagados de España".

Ortí se ha mostrado dispuesta a "extender la mano" y el "diálogo" para "trabajar de una manera seria, con meses calendarizados, compromisos adquiridos, presupuestos cerrados" y ha invitado al resto de sindicatos a "que puedan continuar trabajando y llegaremos a acuerdos", ha dicho la consellera que ha defendido esta "parcialización" de los puntos propuestos para facilitar el trabajo. "Hay muchas cuestiones que nos unen más que nos separan", ha concluido.

"INSUFICIENTE"

Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV, ha señalado que han encontrado un "tono más conciliador" en el departamento dirigido por Carmen Ortí, por lo que se ha avanzado en "alguna cuestión", si bien quedan pendientes las ratios, sobre las que la administración les ha trasladado que la propuesta sindical es "imposible de aplicar" y les presentarán otra en la reunión de este martes.

Por contra, han "encallado" en el tema salarial ya que los tres sindicatos piden una cláusula de revisión para que no pase lo sucedido ahora, con la imposibilidad de recuperación curso a curso la pérdida de poder adquisitivo que genera el IPC. Para estas tres centrales, la propuesta de Educación es "claramente insuficiente".

Esa propuesta incluye la subida de 200 euros hasta enero de 2028 --con un incremento final de 50 euros en el último año--. "Hablaban de aplicar ahí el incremento del IPC, pero sobre los 50 euros de 2028. Eso no es suficiente", insiste, puesto que ellos piden un compromiso de subida salarial vinculado al complemento específico en función del IPC. "Sobre 50 euros estaríamos hablando de, a lo mejor 1 euro, 1,5 euro al año, depende de lo que suba el IPC, obviamente, y eso claramente es suficiente", ha reiterado.

En todo caso, ha apuntado que los otros tres sindicatos tratarán de volver a presentar una contraoferta que se "aproxime" a lo que reclaman. "Nos han dicho que las puertas están abiertas para recoger cualquiera propuesta. Si no, el acuerdo irá adelante con la firma de los dos sindicatos que no están aquí", ha subrayado.

"La propuesta de la Conselleria saldrá adelante porque la han firmado dos sindicatos de la mesa sectorial que tienen el 30 de representación", ha dicho, pero ha hecho hincapié en que "el 70% no firmamos. Lo pueden hacer, no es vinculante que la mayoría firme; pero sabiendo que el 70% estamos aquí fuera y no firmamos", ha insistido.

En esta línea, Maica Martínez, responsable de UGT Ensenyament Públic, ha indicado, sobre este punto, que "todo sube pero nosotros estamos estancados a nivel salarial, entonces es imposible estar al día a nivel retributivo". Por eso, lo han rechazado aunque ha subrayado que, a nivel general, "de momento no llegamos ni al 20% de la aceptación por parte de la Conselleria".

"Seguiremos luchando y continuaremos defendiendo este acuerdo que está enfocado y es por la mejora de nuestras condiciones laborales y sobre todo de cara al alumnado", ha insistido, para remarca que si no se logra la actualización del IPC "al final nos quedaremos en el mismo lugar, incluso por debajo de".

Para Xelo Valls, secretaria general de Educación, CCOO PV, la conclusión no ha sido "satisfactoria" por la revisión del IPC. "La negociación está abierta para el resto de puntos y desde nuestro punto de vista debe ser un acuerdo que contemple todos los puntos para poder tener una respuesta satisfactoria", ha dicho.

"PEQUEÑO AVANCE"

José Seco, presidente autonómico CSIF Educación Comunidad Valenciana, ha señalado que se trata de un "pequeño avance" porque mañana "tenemos que seguir trabajando por responsabilidad" en temas como ratios, plantillas o formación profesional. Para Seco, se trata de una firma "histórica" tanto en materia salarial como por los moscosos conseguidos. "Nosotros pedíamos más, porque entendemos que el poder adquisitivo que se ha perdido es muy importante, roza más del 20% en los últimos años, pero con este acuerdo podemos acercarnos a esa recuperación en parte de ese poder adquisitivo", ha mantenido y ha puesto en valor el "diálogo".

"Hemos firmado este acuerdo porque entendemos que es bueno para los docentes valencianos y porque es un paso adelante para seguir negociando y mejorando otros aspectos que son necesarios. Si por cualquier otro motivo este acuerdo se denuncia o no se aplica, quien va a salir perdiendo van a ser los docentes y quien denuncie ese acuerdo tendrá que dar las explicaciones de por qué quiere que lo sigan pasando mal los docentes valencianos", ha sostenido.

Seco ha indicado al respecto que estos tres sindicatos, ha señalado que "tendrán que ver la redacción final" porque era una demanda "compartida" la de que se tenía que actualizar con el IPC.

A juicio de Lauren Bárcenas, de ANPE, tras once días de huelga y cinco reuniones de negociación, se ha llegado a esta firma "por responsabilidad" porque el 'acuerdo ómnibus' "a todas luces era muy difícil de conseguir" al suponer "ocho bloques". En esta jornada se ha firmado uno, pendientes de ver el resto, porque "supone una subida salarial que no ha habido en ninguna otra comunidad autónoma: son 200 euros en un año y medio".

"Para nosotros no es suficiente, pero conlleva que los docentes llevan a sus bolsillos un aumento de 150 antes de que se acabe esta legislatura", ha dicho, y ha señalado que con eso se han asegurado este aumento y "otros 50 más a partir de enero de 2028, pero condicionado al IPC y a que esté también la subida en los complementos específicos".

Además, ha valorado que se incluya su reivindicación "histórica" sobre los moscosos: "3 días de libre disposición en horario lectivo y otros 3 en horario no lectivo. Es el máximo que se tiene en las comunidades autónomas", ha dicho. "Lo que esta organización quiere es que vayamos lo más rápido posible porque el conflicto no es bueno para nadie", ha recalcado.