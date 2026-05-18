Educación ofrece a sindicatos una propuesta de ocho puntos con aumento salarial progresivo de 120 euros en 2027

Sindicatos de Educación a su llegada a la Conselleria - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Conselleria de Educación y de los sindicatos docentes están reunidos desde las 16.06 horas de la tarde en una nueva mesa de negociación para intentar llegar a un entendimiento que permita desconvocar la huelga indefinida que se desarrolla en la enseñanza pública valenciana desde el 11 de mayo. La administración ha puesto sobre la mesa una propuesta de preacuerdo con ocho apartados: ratios, simplificación burocrática, plantillas docentes, infraestructuras educativas, uso y enseñanza del valenciano, inclusión educativa, FP y condiciones laborales del profesorado.

En cuanto a la propuesta salarial, la nueva oferta del departamento de Campanar contempla un aumento progresivo de hasta 120 euros al mes en el complementos específico autonómico. Lo cual significa una subida de 60 euros a partir del 1 de enero de 2027 y de otros 60 en julio del mismo año. Según recalca la Conselleria de Educación, con esta subida el profesorado valenciano se situaría como el 4º mejor pagado del país.

De este modo, han apuntado que el sueldo de un maestro sin antigüedad sería de 36.436 euros, mientras que el de uno con complementos sería de 40.030.

La primera impresión de los representantes de los sindicatos, presentes en la reunión, tras conocer el documento ha sido que aún se encuentra "lejos" de sus peticiones y que resulta "insuficiente", ya que no compensa la pérdida de poder adquisitivo de los docentes en los últimos años ni de momento se vincula al IPC. Por ello, han reclamado seguir negociando y abordando "punto por punto" sus propuestas.

Los representantes de los sindicatos STEPV, CCOO PV, UGT-PV y CSIF

--convocantes del paro, que también apoya ANPE-, en declaraciones a los medios, a las puertas del departamento de Campanar, minutos antes de reunirse con la consellera del ramo, Carmen Ortí, y su equipo se han mostrado esperanzados de obtener una propuesta que sea "la definitiva" y que consiga "poner fin" a la huelga.

Con motivo de esta reunión, han acudido cientos de docentes, que se han concentrado a las puertas de la sede de la Conselleria en señal de apoyo. Vestidos con camisetas verdes y chalecos amarillos con la frase 'Docent treballant en precari' (Docente trabajando en precario), han portado pancartas y carteles con mensajes como: 'Lluitant també s'educa' (Luchando también se educa); 'No volem molletes, volem el pa sencer' (No queremos migas, queremos el pan entero) o 'No és per diners, es per dignitat' (No es por dinero, es por dignidad).

También han pedido a los representantes sindicales que no les fallen y les han aplaudido durante su entrada al edificio de Conselleria. Asimismo, han hecho sonar sus silbatos y han entonado cánticos como: "Ortí, ecolta la veu de la revolta" (Ortí, escucha la voz de la revuelta); "Consellera dimissió", o "Ortí, Ortí, Ortí, la vaga ja està ací" (Ortí, Ortí, Ortí, la huelga ya está aquí).

El coordinador de STEPV, Marc Candela, ha señalado que esperan que la propuesta que se les ponga sobre la mesa sea "definitiva" y que sea "asumible" para que el profesorado la avale para poder "volver a la normalidad": "La Conselleria tiene las propuestas desde hace tiempo y ahora ellos son los que tienen que estirarse", ha remarcado.

"NO ES ESTAR DE VACACIONES, ES ESTAR LUCHANDO"

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV Educació, Xelo Valls, ha puesto en relieve es esfuerzo que están haciendo todos los docentes que están "arriesgando su sueldo" cada día que hacen huelga: "No es estar de vacaciones, es estar luchando", ha aseverado.

Asimismo, la responsable de Ensenyament de UGT-PV, Maite Tarazona, ha insistido en que esperan que la Conselleria "atienda todas las peticiones" ya que, según ha apuntado, en "todas" las reuniones se encuentran con que "no son conscientes de la realidad de la educación pública valenciana" porque "hacen propuestas que están muy lejos de la realidad".

En esta línea, el presidente del área de Educación de CSIF CV, José Seco, ha insistido en que la administración valenciana tiene que ser la que de "una solución consensuada con los sindicatos para que esta situación se desatasque".

PROPUESTAS ACTUALIZADAS

Después de que el pasado jueves la reunión entre los sindicatos y Educación terminara sin acuerdo, la consellera del ramo les convocó a una nuevo encuentro este lunes a las 16.00 horas y les indicó que hasta primera hora del día podrían enviar sus nuevas propuestas para que fueran contempladas.

Esta mañana el sindicato mayoritario STEPV ha entregado un nuevo documento actualizado con una contraoferta a la propuesta de preacuerdo de la Conselleria de Educación compuesta por once apartados: retribuciones, reducción de la burocracia, ratios, plantillas docentes, infraestructuras educativas, valenciano, Formación Profesional, inclusión educativa, Bachillerato Artístico, general o nocturno; profesorado interino y otros.

Por su parte, la propuesta de UGT Ensenyament está integrada por 16 puntos. En el capítulo de retribuciones, subraya "la necesidad de un acuerdo para la mejora salarial y de las condiciones laborales" y denuncia "la grieta profunda desvalorización económica" que padecen los profesionales de la enseñanza.

En este contexto, aboga por una mejora retributiva de 480 euros en el cuerpo de maestros y de 550 euro en Secundaria, mensuales para el profesorado. "No se tiene que entender como un simple aumento salarial, sino como un acto de justicia necesario y urgente para revertir años de desatención", remarca.

CCOO Educació pide una subida salarial vinculada al IPC que compense la pérdida del poder adquisitivo de los docentes durante los últimos años. De acuerdo a sus cálculos, en el Grupo A1, dependiendo de los sexenios, la mejora iría de 420 a 528 euros, y en el A2, de 398 a 506.

Igualmente, reclaman la recuperación de las pagas extras recortadas. (parte Autonómica); el cobro del verano de todos los interinos que hagan más de cinco meses y medio de trabajo; la creación del sexto sexenio mientras la edad de jubilación no vuelva a bajar y añadir la parte proporcional de esta subida a todos los complementos unipersonales.

También solicitan actuaciones para bajar las ratios, disponer de mejores infraestructuras y trabajar en la inclusión educativa.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mantiene su reivindicación de subida salarial (de unos 300 euros); abono de las pagas extra completas para todos los docentes; establecimiento de días moscosos o de libre disposición; reconocimiento de un sexto sexenio; reducción de ratios; disminución urgente de la burocracia; reducción de horario a mayores de 55 años y máxima oferta de plazas en las convocatorias de oposiciones, entre otras.