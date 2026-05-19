Educación presenta su última propuesta y cita a los sindicatos este miércoles a las 17.00h para que respondan

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, se reúne con los sindicatos del ámbito educativo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha presentado a los sindicatos docentes una propuesta de mejoras que considera definitiva y emplaza a las organizaciones a decir si la aceptan o no mañana miércoles a las 17.00 horas.

A las 14.20 horas de hoy martes, ambas partes han comenzado una nueva reunión para intentar desatascar un conflicto que ha desembocado en la convocatoria de una huelga indefinida en la educación pública no universitaria valenciana.

Sobre la mesa, ha estado la propuesta que la consellera de Educación, Carmen Ortí, y su equipo lanzaron esta madrugada --en un encuentro maratoniano que se alargó unas diez horas-- y que contemplaba, entre otras cuestiones, una subida salarial de 200 euros brutos al mes en el complemento autonómico que se aplicaría de forma progresiva hasta 2028. No obstante, para los sindicatos quedaban algunos "flecos" importantes, como las plantillas, la promoción de la lengua valenciana o la bajada de ratios.

Tras unas tres horas de reunión --con varios recesos--, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha defendido que "este Consell ha cumplido" al elaborar "la oferta más ambiciosa de la historia".

"La hemos puesto en la mesa y hemos intentado, por todos los medios, que los sindicatos puedan valorarla de manera positiva. Es una inversión como antes nunca había hecho y ahora ya queda a criterio de los sindicatos aceptar o no las condiciones", ha aseverado la titular de Educación a los medios.

Desde STEPV, el sindicato mayoritario, su coordinador de Acción Sindical, Marc Candela, ha repetido el "sabor agridulce" de esta madrugada, ya que se han conseguido avances (renegociación de la orden de plantillas, mejora en las de las escuelas de Infantil de 0-3 años o recuperación de las 30 horas de semipresencial en FP, entre otras), pero hay reivindicaciones que han quedado fuera.

Ahora, ha dicho, le corresponde al profesorado valorar este acuerdo para lo que estiman que necesitan al menos dos días porque es "imposible" consultar a 70.000 docentes de aquí a las cinco de la tarde de mañana. Candela ha comentado que se lo ha advertido a la consellera y ha criticado que la administración les "meta ahora esta presión" cuando "no han querido negociar antes".

Por tanto, de momento el paro continúa y está prevista una reunión del Comité de Huelga para repensar el calendario de acciones, ha apostillado.

Preguntada por qué pasará si algún sindicato no puede acudir a la cita de mañana, Carmen Ortí ha respondido: "Pues ya lo veremos, pero, desde luego, la convocatoria está lanzada y yo creo que harán lo posible. Hoy en día se pueden utilizar muchísimas herramientas que pueden dar un rápido y seguro resultado".

"Estamos en una huelga indefinida y hemos de hacer todos un esfuerzo para agilizar nuestros procesos. Si hace falta quedarse sin dormir, ya lo hemos demostrado, pues nos quedamos sin dormir, pero lo más importante es que la solución sea la más rápida posible para nuestro alumnado, que está perdiendo muchos días", ha zanjado.

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