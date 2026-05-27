Educación remitirá esta tarde a los sindicatos propuestas sobre todos los puntos para volver a reunirse este jueves

Decenas de personas se concentran frente a la Conselleria de Educación. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación remitirá esta tarde a los representantes sindicales diversos documentos por escrito en los que plasmará sus propuestas de mejoras sobre cada una de las reivindicaciones del profesorado con el objetivo de que las organizaciones puedan consultarlas a sus órganos de dirección o a los docentes. Ambas partes volverán a verse las caras mañana jueves en una nueva mesa que arrancará a las 12.00 horas.

Así se ha decidido tras haberse desarrollado hoy miércoles una reunión entre administración y sindicatos que se ha prolongado desde las nueve y media de la mañana y hasta aproximadamente las 15.00 horas.

"Ha sido una reunión larga, como viene siendo habitual, pero bastante productiva. Vamos poco a poco cerrando capítulos", ha considerado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, en declaraciones a los medios.

En este sentido, ha recordado que ya se firmó con dos de los sindicatos --ANPE y CSIF-- el acuerdo de subida retributiva y espera que "eventualmente se adhieran las otras tres", en referencia a STEPV, CCOO y UGT).

También se ha "cerrado" el tema de simplificación administrativa, la Conselleria ha aportado una "pequeña modificación que mejora sustancialmente la presentada ayer sobre las ratios" y también se ha llegado a un "acuerdo" en infraestructuras, ha agregado. Para McEvoy, las posturas están "bastante próximas también" en el capítulo de FP.

En cuanto a las plantillas --una "línea roja" marcada por algunos sindicatos--, el secretario autonómico ha "puntualizado" que las organizaciones "de izquierda" hablan del acuerdo de plantillas al que llegaron con el Botànic, "pero nunca dicen que ese acuerdo se firmó estando el gobierno en funciones, cuando ya había perdido las elecciones, y nunca habla tampoco de que no tenía una memoria económica".

"Nosotros tenemos una orden de plantillas que tiene memoria económica y que garantiza perfectamente la dotación de puestos docentes en los centros educativos. Además, les ofrecemos una comisión de seguimiento de los anexos de esa orden para, en algún momento, si es necesaria una modificación en el sentido de mejorar esa orden, estamos absolutamente dispuestos a aplicarla", ha defendido.

Sobre el valenciano --único tema que no se ha abordado hoy oralmente--, la Conselleria señala que "se llegó a quitar el bloque entero porque causaba determinadas fricciones, porque ni siquiera entre los diferentes sindicatos se ponían de acuerdo". "Ahora nos han pedido que lo introduzcamos de nuevo y así lo haremos", ha apostillado.

El secretario autonómico ha avanzado que su proposición "va a ser muy clara: fomento de la riqueza que supone el ser una comunidad bilingüe dentro del margen que la ley nos permite". "Nosotros no podemos modificar una ley porque somos el poder ejecutivo. Aquí hay división de poderes porque es una democracia, ejecutivo, legislativo y judicial", ha recordado en torno a la llamada Ley de Libertad Educativa.

Ahora, el equipo de la Conselleria "va a dedicar toda la tarde a terminar de redactar esos documentos definitivos". Se presentarán como acuerdos por separado y se ha citado a las cinco fuerzas sindicales para mañana a las 12.00 horas con el fin de que "tengan tiempo de consultar con las bases o con sus comités ejecutivos".

El representante de la Conselleria ha aseverado que "el acuerdo dividido en secciones es muy bueno y en cualquier comunidad autónoma lo firmarían ahora mismo con los ojos cerrados". "Comprendemos que lo tengan que consultar, que tengan que estudiarlo, pero el acuerdo es bueno para los docentes, bueno para el sistema educativo, bueno para el alumnado y bueno para cada familia valenciana", ha insistido.

Finalmente, Daniel McEvoy ha expresado su esperanza de que mañana mismo se pueda lograr el entendimiento y desconvocar el paro indefinido, ya que "lo que estamos ofreciendo no es ya para tener una huelga ahora mismo en marcha, sino para firmar, felicitarnos y continuar trabajando en pro de que cada familia valenciana, cada estudiante, estén lo mejor atendidas que sea posible". "Estaremos abiertos a tener más reuniones, pero esperamos y deseamos que más allá de la reunión de mañana no fuera necesario", ha concluido.

"TODO CONTINÚA"

Por su parte, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha avanzado que seguramente mañana someterán los documentos a la opinión del profesorado y ha recalcado que la huelga sigue. "Todo continúa; hasta que el profesorado no ratifique si sí o si no, todo continúa", ha abundado.

Este portavoz ha apuntado que el punto "más avanzado" es de la burocracia y que en infraestructuras "pinta bien la cosa", aunque ven algunas partidas, como la destinada a centros afectados por la dana, "insuficientes". En cuanto a las plantillas, reclaman que se recuperen las de los Acuerdos anteriores y se incorpore "lo positivo" que tiene la orden que los sustituyó.

Sin embargo, en el tema de las ratios ha afirmado que no puede aceptar la propuesta de Educación porque la Generalitat "no quiere modificar la horquilla".

Candela ha detallado que como la administración está enviando el acuerdo "sectoralizado", los tres sindicatos convocantes de la huelga someterán las propuestas a consulta también punto por punto. Se incluirá el pacto en materia salarial.

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