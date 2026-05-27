Ratios, retribuciones y valenciano, principales puntos de desacuerdo de STEPV, CCOO y UGT ante la propuesta de Educación

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, se reúne con los sindicatos del ámbito educativo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las ratios, retribuciones y el valenciano son los principales puntos de desacuerdo de STEPV, CCOO y UGT --sindicatos convocantes de la huelga docente indefinida-- ante la propuesta remitida esta tarde por la Conselleria de Educación.

Los sindicatos tildan de "burla" la propuesta sobre el valenciano de la Conselleria de Educación, que dirige Carmen Ortí. La propuesta contempla el desarrollo de un plan de formación del profesorado, "con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano", así como la regulación de la formación del profesorado por parte de la Conselleria y por entidades colaboradoras conducente a la expedición de los certificados de Capacitació en Valencià y del Diploma de Mestre en Valencià.

También lamentan que "no se ha aceptado la propuesta de mejorar las condiciones laborales del profesorado interino ni el desarrollo de la ley de FPA".

En el capítulo de infraestructuras, la propuesta de la Conselleria añadirá una inversión de 372 millones de euros, con "respaldo presupuestario" del Consell, destaca la administración.

Entre otras medidas, se ha ofrece un Plan Director de Infraestructuras Educativas que incluirá un Plan de Confort Térmico y Accesibilidad en los centros educativos. También una dotación de 2 millones de euros para la mejora de los centros afectados por la dana.

En cuanto al Plan Edificant, la Conselleria prevé seguir con un "alto porcentaje de ejecución", con una dotación presupuestaria prevista de 229,7 millones de euros. Además, se establecerá un presupuesto de 131 millones de euros para atender inversiones propias de la Conselleria. Las organizaciones sindicales consideran "insuficiente" el presupuesto asignado, aunque valoran "positivamente" la aceptación de reuniones "monográficas y periódicas" para hacer seguimiento de la ejecución de las infraestructuras.

Se incluye también, una línea de subvenciones dirigida a los Ayuntamientos para la mejora de centros educativos de propiedad municipal --CEIP y CEE--. Esta partida tendrá como nombre Plan Recole y estará dotado con un presupuesto de 10 millones de euros.

En cuanto a las disminución del número de alumnos por aula --uno de los principales puntos de desacuerdo entre administración y sindicatos-- la Conselleria plantea una reducción progresiva con un calendario hasta el curso 30/31 en Infantil (con ratios que oscilan de 18 en primer ciclo a 22) y Primaria (22 estudiantes en primero y 25 en el resto).

En ESO, el horizonte en el ejercicio 31/32 es de 25 a 28 en los cuatro cursos y en Bachillerato, de 32 en primer curso y 33 en segundo. Se apunta que continuará la disminución hasta conseguir los 22 alumnos en todos los niveles de Infantil y Primaria, los 25 en Secundaria Obligatoria y los 30 en Bachillerato.

Sobre las ratios, STEPV, CCOO y UGT rechazan la propuesta, al considerarlo una "mejora insuficiente que se encuentra por debajo de la propuesta inicial de llegar al menos a la ratio propuesta en el borrador del Ministerio" de Educación.

En Formación Profesional, se ha puesto sobre la mesa el mantenimiento con fondos propios de los ciclos formativos implantados con fondos europeos; una oferta formativa siguiendo criterios "objetivos", incorporando las propuestas de los Consejos Territoriales de Formación Profesional: empleabilidad, desarrollo social, ruralidad y mejora de los itinerarios formativos; e impulso de la Red Orienta FP, con orientadores profesionales en toda la Comunitat Valenciana.

Los sindicatos, por su parte, lamentan que el departamento que dirige Carmen Ortí "no acepte el mantenimiento de los ciclos recortados, a pesar de que se haya aceptado el grupo de trabajo sobre formación en empresa".

También, la consolidación de la red de prospectores de FP para la mejora de la conexión entre los centros y el tejido empresarial, con el objetivo de aumentar la empleabilidad y facilitar la consecución de empleo de calidad para nuestros jóvenes.

En cuanto a las plantillas docentes, los tres sindicatos convocantes de la huelga, que este miércoles ha afrontado su decimotercera jornada, valoran "positivamente" algunas de las novedades añadidas, pero no aceptan la "carencia de compromisos" en cuanto a la recuperación del profesorado recortado de los acuerdos de plantillas --especialmente la recuperación de las 30 horas de los ciclos semipresenciales de FP-- y la recuperación de los recortes de EOI, Conservatorios y FPA.

"FIRMAR, FELICITARNOS Y CONTINUAR TRABAJANDO"

En declaraciones a los medios tras finalizar la reunión de este miércoles, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha aseverado que "el acuerdo dividido en secciones es muy bueno y en cualquier comunidad autónoma lo firmarían ahora mismo con los ojos cerrados". "Comprendemos que lo tengan que consultar, que tengan que estudiarlo, pero el acuerdo es bueno para los docentes, bueno para el sistema educativo, bueno para el alumnado y bueno para cada familia valenciana", ha insistido.

Finalmente, Daniel McEvoy ha expresado su esperanza de que mañana mismo se pueda lograr el entendimiento y desconvocar el paro indefinido, ya que "lo que estamos ofreciendo no es ya para tener una huelga ahora mismo en marcha, sino para firmar, felicitarnos y continuar trabajando en pro de que cada familia valenciana, cada estudiante, estén lo mejor atendidas que sea posible". "Estaremos abiertos a tener más reuniones, pero esperamos y deseamos que más allá de la reunión de mañana no fuera necesario", ha concluido.

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han explicado que van a articular un proceso de consulta para el profesorado, que consideran "esencial". Además, han subrayado que mientras no se produzca esta consulta a los docentes continúa el calendario de protestas y la huelga.