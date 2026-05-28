Educación y sindicatos mantienen abierta la negociación, que continuará la próxima semana con mesas sectoriales

Imagen de archivo de docentes en huelga. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos en busca de los acuerdos que permitan desconvocar la huelga indefinida sigue abierta y se retomará la semana próxima, con una propuesta reelaborada por parte de la administración y a través de mesas sectoriales que abordarán los diferentes puntos que reivindican los docentes.

Así se ha comunicado al término de la reunión mantenida este jueves por ambas partes, que se ha celebrado, un día más, en la sede de la Conselleria de Educación desde mediodía y hasta aproximadamente las 15.30 horas.

Para el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, han sido "tres horas y media de negociación en un ambiente de cordialidad, compresión recíproca y de trabajo colaborativo".

Sobre la mesa estaba la documentación remitida ayer por la tarde a las organizaciones sindicales, sobre la cual se han hecho algunas apreciaciones "para acercar posturas". Además, se han incorporado nuevas cuestiones al debate.

"Estamos acercándonos y estamos al 80 por ciento de acuerdo en las cuestiones fundamentales", ha estimado Ortega, que ha asegurado a los medios que su "impresión es que hay voluntad de acuerdo entre Conselleria y sindicatos para encontrar un punto entre sus ambiciones y la realidad".

En esta línea, han convenido en que la Conselleria enviará de nuevo los documentos con modificaciones y se pasará a "un modelo de trabajo más concentrado con los directores generales".

Por su parte, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha manifestado que "la buena noticia" que se puede dar hoy es que "la negociación continúa abierta". "La buena noticia es esa: que la negociación continuará abierta y que hay posibilidad de que entren más mejoras, que habrá que ver si satisfacen o no al profesorado", ha insistido.

El portavoz del sindicato mayoritario ha puntado que estarán "vigilantes" para comprobar qué propuestas se aceptan, pero, "como mínimo", la negociación continuará la próxima semana y a partir del martes se convocarán "nuevas mesas, solo sectoriales, con directores generales".

Esto "dilata" una semana más el proceso, ha reconocido Candela, quien, no obstante, ha expresado su convencimiento de que "el profesorado quiere que nos dejemos la piel hasta el final y que negociemos punto por punto hasta conseguir el máximo de lo que pedimos, que es lo que pensamos que es necesario para que la atención a nuestros alumnos sea lo más digna posible".

Preguntado por si la nueva situación hace que se planteen poner fin a la huelga, el representante de STEPV ha señalado que ahora han de hablar los tres sindicatos convocantes --esta entidad junto a CCOO y UGT-- y también escuchar al colectivo docente.

"Ahora mismo no podemos tomar ninguna decisión sin estudiarlo entre sindicatos y con el conjunto de profesores", ha afirmado Candela, que ha hecho notar que "cada día vamos cambiando de pantalla y de marco y vamos tomando decisiones a medida que van cambiando las cosas".

Los sindicatos han apreciado "que hay ese talante de continuar negociando", aunque "no nos han cerrado qué medidas --y sobre todo en temas especialmente importantes como plantillas o ratios-- aceptarán o no, pero "lo veremos en el documento definitivo", ha resuelto.