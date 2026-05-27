Educación y sindicatos se sientan en una nueva mesa negociadora sobre infraestructuras y la "línea roja" de plantillas

MESA DE NEGOCIACIÓN, ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Conselleria de Educación y de los sindicatos se ven este miércoles de nuevo las caras en una mesa de negociación que se centrará en la mejora de las infraestructuras y la recuperación de las plantillas, que constituye "una línea roja" para algunas organizaciones.

Tras una reunión ayer de más de cinco horas de duración en la que no se llegó a un entendimiento acerca de la bajada de ratios aunque sí se "encarriló" el pacto en torno a la carga burocrática, hoy la mesa ha arrancado pasadas las 09.30 horas.

El coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha señalado a los medios que hoy tratarán infraestructuras y plantillas, pero el bloque sindical formado por esta entidad, junto a CCOO y UGT, también quiere "acabar de tocar el resto de temas, porque ya llevamos muchos días negociando, y la Conselleria lo que ha de hacer es una propuesta final, no esperar cada día a negociar un tema por tema". Ha avanzado que la recuperación de las plantillas "recortadas" es "un tema delicado" y "una línea roja".

El portavoz del sindicato mayoritario ha insistido en que desean presentarle a los docentes "todo el paquete de medidas". "La consulta se hará cuando tengamos todo el pack global", ha aseverado.

Sobre el acuerdo retributivo que han firmado solo los sindicatos ANPE y CSIF y que el resto de organizaciones aseguran que no corresponde a lo que se dijo en voz alta en la mesa de negociación, Candela ha recordado que han reclamado el acta y no se les ha facilitado. "Después de lo que ha pasado no nos podemos fiar de esta Conselleria. El acta no me sirve dentro de un mes, me servía ayer", ha remachado.

Sobre esta cuestión, la secretaria general de Educación de CCOO PV, Xelo Valls, ha asegurado que van a estudiar posibles medidas porque "no podemos admitir que digan una cosa y escriban otra". Y Maite Tarazona, responsable de Ensenyament del sindicato UGT PV, ha expresado la voluntad de estos sindicatos de "acelerar el proceso" porque "después de 13 días de huelga no podemos ir punto por punto".

También hoy prosigue el calendario de movilizaciones. A las 11.00 horas partirá de la plaza de San Agustín de València una manifestación --a la que no acudirá el cuarto sindicato convocante de la huelga, CSIF-- que ha modificado el recorrido inicial previsto para culminar en la Conselleria de Educación.