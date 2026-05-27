CSIF desconvoca la huelga para "centrarse" en la negociación con la Conselleria de Educación

Imagen de CSIF en la Mesa de Negociación. - CSIF

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) --uno de los cuatro sindiatos convocantes de la huelga indefinida en la educación no universitaria valenciana-- ha anunciado que desconvoca el paro y las protestas para "centrarse" en la negociación con la Conselleria de Educación.

El sindicato explica, en un comunicado, que considera "imprescindible" focalizarse en la negociación con la administración para "conseguir más avances que beneficien al conjunto de docentes y, en general, a la educación pública valenciana".

Por ese motivo, la central sindical ha decidido desconvocar las protestas, aunque advierte que eso no significa "dar un cheque en blanco al Consell" y no renuncia a movilizaciones futuras.

El presidente de Educación de CSIF CV, José Seco, ya avanzaba ayer que esta organización no iba a acudir a la "manifestación unitaria" convocada este miércoles a las 11.00 horas en València. Esta decisión se producía también después de que se escenificará en la mesa de negociación del lunes la ruptura de la unión sindical que se había mantenido hasta ese momento enm el conflicto, ya que CSIF y ANPE firmaron el acuerdo retributivo en materia salarial, mientras que STEPV, CCOO y UGT no lo hicieron.

CSIF sostiene que, "debido a sus continuas denuncias de discriminación salarial a los profesionales de la Comunitat Valenciana y a la presión ejercida, Conselleria se vio abocada a presentar un documento de incremento retributivo".

Ese escrito contenía un aumento de 200 euros mensuales para cada docente con actualización del IPC sobre el conjunto del complemento autonómico, seis días de libre disposición o iniciar una regulación del teletrabajo. CSIF cree que la firma de ese acuerdo monográfico, centrado en las retribuciones, ha supuesto "un hito histórico" y un reconocimiento retributivo a la labor docente que no se había producido en décadas.

El sindicato recalca que ese pacto concreto "resulta un avance que debe permitir lograr otros en ratios, disminución de burocracia o infraestructuras, entre otros temas que se están abordando en mesas sectoriales".

La central sindical recalca que esas mejoras "superan significativamente las del reciente acuerdo que CSIF no firmó en Asturias por considerarlo insuficiente en cuanto al incremente retributivo y que otras organizaciones sindicales, sorprendentemente, sí rubricaron cuando la subida era de 140 euros".

En la misma línea, apunta que "también mejora el último acuerdo en Cataluña que recogía peores condiciones que en la Comunidad Valenciana y que también apoyaron con su firma otros sindicatos que en el ámbito valenciano lo rechazan".

CSIF subraya que, una vez abierta la negociación y alcanzado el acuerdo retributivo temático, "resulta imprescindible centrarse en ese diálogo con el fin de seguir logrando mejoras para la educación pública de la Comunitat Valenciana".

En este contexto, anuncia que desconvoca desde hoy las diferentes medidas de movilización y protesta. CSIF, en cualquier caso, resalta que la firma de este acuerdo monográfico, "con avances, tanto a nivel retributivo como en derechos laborales, no es un cheque en blanco al Consell de la Comunitat Valenciana, y por ello no renuncia a ninguna actuación posterior si no se confirman otras mejoras en las próximas negociaciones".