El ejercicio de las Fallas 2027 se inicia con un censo en JCF de 126.819 falleros y falleras, 4.079 más que en 2026

Archivo - Imagen de falleros y falleras en la ofrenda a la Virgen de los Desamparados en las Fallas de 2026. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ejercicio de las Fallas 2027 se inicia con un censo de 126.819 falleros y falleras como integrantes de las comisiones que pertenecen a la Junta Central Fallera (JCF) de València, las de esta ciudad y las de algunas localidades de su área metropolitana. Esa cantidad supone 4.079 personas más que en el ejercicio anterior.

La JCF, que ha dado a conocer esta cifra en un comunicado, ha recordado que el ejercicio de 2026 comenzó con el censo que acumulaba el mayor número de falleros y falleras de la historia, con una cifra total de 122.740 inscritos. Las mujeres lideraban este listado, tanto en la categoría adulta como en la infantil.

El inicio del ejercicio de 2027, ha destacado la Junta Central Fallera, ha arrancado marcado "por un importante ascenso en esas cifras" que fija el actual censo en las 126.819 personas citadas.

La entidad ha asegurado que "la evolución en los últimos años ha sido muy significativa". Así, ha detallado que en el arranque de las Fallas de 2024 eran 111.624 falleras y falleros y ha subrayado que el inicio del ejercicio que comienza ahora "suma un incremento acumulado en cuatro años de 15.195 falleras y falleros".

De las 126.819 personas inscritas en el censo fallero para el actual ejercicio, 43.651 son hombres; 57.330, mujeres; 12.198, niños; y 13.640, niñas.