La JCF estudia implantar un tercer día de Ofrenda y adelantar una jornada la 'Plantà'

Archivo - Varias personas llevan flores durante el segundo día de ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, a 18 de marzo de 2026. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Central Fallera (JCF) estaría estudiando implantar un tercer día de Ofrenda de cara las próximas Fallas de 2027 y adelantar una jornada la 'Plantà' en el calendario de la semana grande de las fiestas josefinas, según ha avanzado el diario 'Las Provincias' y ha podido confirmar Europa Press.

Al parecer, la propuesta se llevará al pleno del organismo autónomo municipal del mes de junio y, en caso de salir adelante, posteriormente tendrá que ser ratificada por la asamblea de presidentes y presidentas.

En base a la misma, la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados se desarrollaría los días 16, 17 y 18 de marzo, durante tres jornadas, en lugar de las dos habituales (17 y 18). Ello conllevaría desplazar el acto de recogida de premios infantiles al 16 por la mañana --actualmente se celebra ese día por la tarde--.

El objetivo sería evitar los excesivos retrasos que se llevan produciendo durante los últimos años en la Ofrenda y que han llevado a que el desfile llegase a terminar en algún caso pasadas las dos de la madrugada.

Todo ello, a raíz del crecimiento exponencial del censo fallero. De hecho, a las puertas de las pasadas Fallas 2026, se situaba en un total de 128.675 falleros y falleras, 8.000 más que el año anterior, y la previsión es que siga creciendo durante el presente ejercicio.

Paralelamente, en el marco de estos cambios, la JCF también estaría estudiando adelantar la 'Plantà' del 15 al 14 de marzo y la 'Plantà infantil', del 14 al 13.

ENCUESTA

En este contexto, otras fuentes consultadas por Europa Press han indicado que la Asociación de Comerciantes de València ha puesto en marcha una encuesta entre sus asociados con el objetivo de "conocer su opinión y consensuar una postura común" sobre "la propuesta de implantación de un tercer día de Ofrenda y la posible modificación de distintos actos de la semana fallera".

Esta información se ha distribuido a las diferentes agrupaciones falleras de la capital, "dado que se trata de un debate que afecta a diferentes sectores vinculados a la fiesta".

"DIÁLOGO"

Por su parte, el concejal de Compromís Pere Fuset ha subrayado que las Fallas "necesitan mejorar y no crecer". En unas declaraciones remitidas a los medios, el edil de la formación ha criticado que, "después de unas Fallas de colapso, no parece sensato que --María José-- Catalá quiera ampliar los días" de las fiestas josefinas. A su parecer, "la prioridad debería ser mejorar convivencia y calidad de la fiesta antes que alargarla".

Por ello, ha exigido al gobierno municipal no actuar con "ocurrencias ni de manera unilateral" y ha pedido "diálogo" con la ciudad: "Alargar los días de Fallas seria una decisión suficientemente trascendental como para consultarlo con toda la base fallera y con el conjunto de la ciudadanía".

Fuset también ha reclamado convocar una mesa de diálogo "para evaluar las pasadas Fallas y buscar maneras de reducir los conflictos". Para el edil, "engordar la fiesta puede ser una manera de atrofiarla y perjudicar su salud". "Queremos que haya debate, transparencia y participación", ha zanjado.

Desde el PSPV, Nuria Llopis ha sostenido que la fiesta grande de València "necesita una reflexión profunda y decisiones por parte del gobierno municipal". Según Llopis, "hay muchas alternativas para abordar los problemas más significativos, pero sinceramente la solución no pasa por añadir un día más".

"Las Fallas que necesitan un debate serio con una mirada puesta en la descentralización de los actos y en la descongestión de los puntos más saturados de la ciudad y en hacer compatible el crecimiento de la fiesta con la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Ese es el camino que debería seguir o debería liderar el Ayuntamiento de València", ha apostillado.