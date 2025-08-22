Elche (Alicante) limpia y desbroza el barranco de San Antón para "evitar riesgos" ante futuras lluvias

Trabajos de limpieza y desbroce en el barranco de San Antón en la ciudad de Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) realiza trabajos de limpieza y desbroce en el entorno del barranco de San Antón para "evitar riesgos" ante futuras lluvias.

Así lo ha informado el consistorio en un comunicado, en el que ha detallado que los operarios han empezado a realizar estas actuaciones preventivas este viernes.

Desde el Ayuntamiento han apuntado que estos trabajos de limpieza y desbroce se extenderán "a todos los barrancos" del municipio "para que se encuentren limpios y en buen estado".