Elena Albalat asegura que el Consell dará un impulso a todas las políticas relacionadas con la familia

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat - Jorge Gil - Europa Press

CASTELLÓ 5 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha asegurado este viernes que, desde su departamento, se va a dar un impulso a todas las políticas relacionadas con la familia.

Así lo ha apuntado la consellera en el primer acto que ha tenido desde que tomó posesión del cargo, una visita a la sede de la Asociación contra el Cáncer de Castellón, donde ha suscrito el primer convenio para impulsar el voluntariado, con motivo del Día Internacional del Voluntariado.

"Para nosotros las personas son lo más importante y vamos a tener muy en cuenta los valores de la familia y vamos a dar un impulso a todas las políticas relacionadas con la familia", ha subrayado Albalat, quien ha añadido que tampoco van a "dejar de lado" a las personas con discapacidad, vulnerables, mayores y a los menores que también están a cargo de la Conselleria.

Por otra parte, preguntada por el edificio Borrull que compartirán la Conselleria y el Ayuntamiento de Castelló para centralizar allí los servicios sociales, Elena Albalat ha explicado que en un futuro próximo se trasladarán a este espacio las oficinas de servicios sociales. "Aunque todavía hay que cerrar algunas cosas con Patrimonio y con el Ayuntamiento, el traslado será inminente", ha añadido.