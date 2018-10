Elías Taño defiende que en su mural sobre Alsasua "no hay ninguna alusión al terrorismo ni apología del crimen"

Publicado 25/07/2018 17:33:43 CET

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista Elías Taño, autor del mural que critica en València la sentencia de Alsasua, ha insistido en que en esta obra "no hay ninguna alusión a nada de terrorismo, a nada de violencia, no hay apología del crimen o del uso de las armas para conseguir un objetivo político". Lo que ese mural denuncia, ha defendido, es "un sistema judicial" y un fallo que considera "profundamente injusto y desproporcionado".

Esta pintura "en solidaridad" con los jóvenes de Alsasua (Navarra) condenados a penas de entre dos y 13 años por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas fue realizado por el autor el domingo. Taño rehizo la obra en este espacio después de que el pasado mes de junio una de las concesionarias de limpieza lo borrara del barrio del Carmen sin consulta previa.

El Ayuntamiento de València le ofreció entonces un espacio en blanco para que pintara un nuevo mural. A las pocas horas de rehacerlo, la obra fue objeto de pintadas por parte de un hombre con el rostro oculto por un casco de moto que lo emborronó con espray y posteriormente, aparecieron otras consignas, como 'Som valencians, mai catalans. JJGAV'.

Taño ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que cuando la empresa de limpieza borró sin consultar el mural, "en compensación" se le ofreció otro espacio. Y puntualiza: "Yo no informé al Ayuntamiento, en eso se basa la libertad de expresión; ellos no me pidieron y yo tampoco informé. Hubo total libertad para expresar lo que yo quería".

El autor no descarta realizar nuevos murales, aunque no ha querido especificar cuándo ni dónde. Preguntado sobre la polémica suscitada por su pintura, Taño asegura que no la comprende porque "no hay ninguna alusión en el mural a nada de terrorismo, a nada de violencia, no hay apología del crimen, o del uso de las armas para conseguir un objetivo político".

"Lo único que queríamos era solidarizarnos con unos jóvenes y sus familias que están sufriendo el acoso por un delito que a nuestros ojos no pasa de ser una pelea de bar", ha dicho.

Ha apuntado que eligió este tema para expresar su rechazo a una condena que considera "profundamente injusta y desproporcionada" por las penas que se les han imputado. "Es en ese momento de rabia, cuando acometo la decisión de hacer ese muro que ahora continúo", y lo hace, asevera el artista, porque se añade una nueva situación, "el agravante es que ahora hay cinco violadores en la calle" en referencia a la libertad provisional de los miembros de 'La Manada' condenados por abuso sexual.

Taño añade que lo que su mural denuncia "es un sistema judicial" que, afirma, "aún es heredero del franquismo y mantiene en su 'statu quo'" una serie de valores patriarcales.

"GRUPOS DE ULTRADERECHA QUE OPERAN EN VALÈNCIA"

A día de hoy, lamenta, el mural esta "artísticamente destruido en su significado por grupos de ultraderecha que operan en Valencia".

En este sentido, ha hecho referencia a la convocatoria de un acto ayer martes para borra su mural en el que estaban presentes integrantes de España 2000.