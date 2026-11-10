Eloy Enciso: "Mientras no hagamos memoria de la represión, toda España seguirá siendo una cárcel"

Eloy Enciso - MOSTRA VALÈNCIA

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director y guionista Eloy Enciso ha presentado en la Mostra de València su nueva cinta 'Todo es Cárcel', un filme entre la ficción y el documental, que explora las huellas de la represión franquista. Según ha detallado, "en aquellos años, toda España era una cárcel. Esta cinta nace de la necesidad de abordar una parte de nuestra historia que ha sido borrada, ninguneada y enterrada, y de la que apenas se nos ha hablado en los libros escolares. Mientras no la conozcamos, la compartamos y la hagamos nuestra, toda España seguirá siendo una cárcel".

Así lo ha explicado el director del largometraje, quien ha recordado que el origen del proyecto está en el descubrimiento de un campo de concentración en una playa próxima al lugar donde Enciso vivía en Galicia, cuya existencia apenas había dejado rastro documental. Aquel hallazgo le llevó hasta una frase del poeta Marcos Ana que acabaría dando sentido y título al largometraje: "En aquellos años, toda España era una cárcel".

La película sigue a Elsa, una fotógrafa que recorre distintos puntos de la geografía española documentando antiguos campos de concentración. Su itinerario se entrelaza con la correspondencia de Carmen y Ángel, dos amantes separados y encarcelados tras la derrota republicana de 1939, según ha informado la Mostra de València en un comunicado.

"Me sorprendió que no hubiera ningún documento ni fotografía de un lugar que estuvo activo durante un año junto a un pueblo. Al investigar, descubrí que no era un hecho aislado, sino una realidad sistemática: hubo más de 200 campos de concentración repartidos por toda España", ha explicado el cineasta que ha presentado el largometraje junto a la actriz Elsa Pereira y el productor Fran Ruvira.

"Cualquier espacio cotidiano que haya sido escenario de represión, muerte o tortura se convierte en un lugar que ya no podemos mirar de la misma manera. Esta película es, en parte, mi respuesta como cineasta a ese olvido", ha señalado.

El director también cuestiona que, más de cuatro décadas después de la instauración de la democracia, la memoria de la represión franquista siga sin ocupar un lugar central en el debate público.

Para ilustrarlo establece un paralelismo con la memoria de los campos nazis: "¿Qué sabríamos hoy de ellos si Hitler hubiera ganado la guerra, gobernado durante 38 años, muerto en su cama y después se hubiera producido una transición continuista que impidiera juzgar o investigar el pasado? Seguramente, muy poco. Y eso es, precisamente, lo que ocurrió en España".

Enciso considera que la Transición estuvo condicionada por una "pugna por el poder", pero indica que la responsabilidad de abordar esta memoria sigue correspondiendo a "quienes han estado al frente de las instituciones".

TRES TERRITORIOS

La geografía articula el relato a través de tres ejes. El primero se sitúa en la Comunitat Valenciana, concretamente en Alicante, donde comienza el recorrido histórico de la película: en los últimos días de la Guerra Civil, miles de personas acudieron a su puerto con la esperanza de embarcar hacia el exilio.

El largometraje reconstruye lo sucedido con quienes no pudieron marcharse y recorre emplazamientos como el Campo de los Almendros y el campo de concentración de Albatera. El segundo eje se desarrolla en Galicia, donde transcurre la historia familiar de Elsa, mientras que el tercero corresponde al viaje de la protagonista por una España deliberadamente desdibujada. "Queríamos que Elsa estuviera, de alguna manera, en todas partes y en ninguna", ha apuntado Enciso.

La construcción de Elsa se ha forjado alejada de los perfiles psicológicos convencionales. "Funciona como un contenedor o receptor de información que transita por los paisajes y espera a que surja la memoria". "Durante el rodaje trabajamos con mucha precisión la sutileza de los movimientos del cuerpo y en esos gestos y en el montaje fue donde acaba construyéndose verdaderamente el personaje".

'Todo es cárcel' llega a la Mostra de València tras su estreno mundial en el FIDMarseille, donde obtuvo el Gran Premio de la Competición Internacional, y su paso por las secciones competitivas de la Seminci de Valladolid y Abycine.