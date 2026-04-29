Emergencias analiza con el sector de instalaciones hinchables la implementación de cursos específicos

Reunión del grupo de trabajo - GVA

VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior ha analizado con responsables del sector de instalaciones hinchables la implementación de cursos formativos específicos para los instaladores y responsables de estas atracciones en la Comunitat Valenciana.

La medida ha sido planteada durante la última reunión del grupo de trabajo para mejorar la normativa y la seguridad de las instalaciones de elementos hinchables, presidida por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El conseller ha señalado que el grupo creado a instancias de su departamento "avanza en consensuar medidas que refuercen la seguridad en el montaje, uso y desmontaje de hinchables en todo tipo de espacios, tanto públicos como privados".

Junto al conseller, han participado en el encuentro de este miércoles el director general de Interior, Vicente Huet; el director general de Industria, Roberto Anchel, y representantes de la Asociación Española de Juegos Hinchables (AEJH) y del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI).

Valderrama ha indicado que los cursos formativos podrían ser impartidos por la AEJH a partir de un programa acordado con Emergencias y que también se ha estudiado diseñar una formación específica para las policías locales de los municipios, ya que los ayuntamientos cuentan con competencias sobre este tipo de instalaciones. En esta línea, ya se han impartido charlas informativas en Ondara y Vila-real.

DIFERENCIAS EVENTOS Y CERTIFICADOS

El conseller ha resaltado que otro de los asuntos planteados ha sido "la necesidad de diferenciar eventos según su tamaño o características, puesto que no es equiparable una celebración privada con un evento organizado por un ayuntamiento o comisión de fiestas".

Otra de las medidas puestas sobre la mesa es incorporar a la normativa a una certificación de hinchables, "de manera que todas estas instalaciones dispongan de una especie de DNI propio o libro de fabricación y una certificación de revisión anual obligatoria".

Asimismo, se ha analizado la revisión de los sistemas de anclaje y contar con una catálogo claro y definido de lugares de posible amarre para asegurar la sujeción con independencia de las condiciones del viento.

El titular de Emergencias e Interior ha destacado que todas estas medidas "se irán perfilando y, en cualquier caso, seguiremos trabajando con todos los agentes implicados para sumar ideas y esfuerzos que nos permitan avanzar en un asunto que nos afecta a todos, como es velar por el adecuado funcionamiento de las atracciones y la seguridad de las personas".

Además, el conseller ha mencionado "la especial colaboración y las aportaciones de la AEJH y COGITI, en sintonía con la propuesta de la Generalitat de consensuar un nuevo marco normativo que garantice más seguridad y una mayor protección de los ciudadanos y de los niños, que son los usuarios principales de estos hinchables".