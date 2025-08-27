Emergencias elabora una guía de recomendaciones para ayuntamientos valencianos ante fenómenos meteorológicos adversos

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior ha elaborado una Guía de recomendaciones para ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos. El objetivo es establecer criterios que sirvan de base para la adopción de las medidas de prevención necesarias.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, se ha reunido con representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FMVP) para presentar este documento. A la reunión han asistido también la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León, la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual, y su secretario general, Miguel Bailach, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El documento busca establecer una serie de criterios que sirvan de base a la autoridad competente a nivel municipal en materia de protección civil, según lo recogido en los diferentes planes de emergencia, para la adopción de las medidas de prevención necesarias en situaciones de preemergencia por alerta ante fenómenos meteorológicos adversos.

Estas medidas serán complementarias de las que se recogen en los diferentes planes de protección civil y los planes de autoprotección de diferentes actividades.

"Con esta guía, lo que conseguimos es tener un marco común, claro y práctico para la toma de decisiones que tienen que hacer los responsables municipales ante un fenómeno meteorológico adverso. Este marco común y práctico va a permitir facilitar esa toma de decisiones que no son fáciles", ha sostenido Valderrama.

El conseller ha recalcado que la protección civil es "una responsabilidad compartida entre todas las administraciones", y ha añadido que es "un sentido de responsabilidad, de lealtad institucional, de sentido de Estado, de colaboración y cooperación constante entre todas las administraciones". "Solamente con la unión podremos trabajar adecuadamente y tomar las medidas que garanticen el bienestar de nuestra ciudadanía", ha enfatizado.

En este sentido, se entiende como fenómeno meteorológico adverso (FMA) todo evento meteorológico capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas y los bienes y que, por tanto, puede producir impactos.

El documento presentado se aplicará a los siguientes fenómenos: lluvias, tormentas, nevadas, vientos, fenómenos costeros, olas de frío o bajas temperaturas y olas de calor o altas temperaturas.

CONSEJOS

Las medidas a adoptar tendrán la consideración de recomendación; de limitación del desarrollo de la actividad (por ejemplo, prohibiendo las actividades al aire libre, pero permitiendo las actividades en el interior del recinto); de cancelación de la actividad o suspensión de la actividad formativa; o de prohibición (de transitar por una carretera, vía pública, de acceso a un parque, jardín o zona de acampada, etc.).

Afectarán a actividades educativas de enseñanza no universitaria; actividades que se desarrollen al aire libre (con o sin control de accesos), como pruebas deportivas, espectáculos taurinos, eventos musicales (conciertos, festivales), fiestas populares, ferias, acampadas, etc.; o a actividades que se desarrollen a cubierto en el interior de recintos o edificios con una gran afluencia de personas como conciertos o pruebas deportivas, entre otras.

Por último, también incluye una lista de recomendaciones y consejos de autoprotección dirigidos tanto a las empresas, establecimientos y actividades, como a la población. El ámbito territorial de este documento será toda la Comunitat Valenciana.