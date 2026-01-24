Emergencias eleva a nivel extremo el riesgo de incendios forestales ante el temporal de viento en toda la Comunitat

Archivo - Mapa de riesgo extremo de incendios en la Comunitat Valenciana - GVA - Archivo

VALÈNCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha elevado a nivel extremo el riesgo de incendios forestales durante el día de hoy y mañana debido al temporal de viento que registra toda la Comunitat Valenciana, donde se ha establecido el nivel amarillo de alerta.

El Centro de Coordinación de Emergencias también ha establecido esta mañana alerta por placas de hielo en las comarcas del Baix-Maestrat y Els Ports, y en el término municipal de Utiel, donde se ha cortado la carretera CV-391, entre los kilómetros 25 y 30 en ambos sentidos, al presentar incidencias al igual que varias carreteras comarcales de la Pobla de Benifassà, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha solicitado la máxima alerta "ante la confluencia de estos variados escenarios debido a los diferentes fenómenos meteorológicos adversos que se registran este fin de semana, especialmente, en la carretera donde debido a las fuertes rachas de viento y las placas de hielo, es necesario extremar las precauciones".

Del mismo modo, Irene Rodríguez, ha pedido la colaboración ciudadana "si se detecta fuego o humo en las zonas boscosas de la Comunitat Valenciana, ya que el riesgo de incendio forestal es extremo por el fuerte viento", y recuerda que "está prohibido realizar cualquier tipo de fuego, incluso en las zonas habilitadas y aún con autorización de quemas".

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior ha explicado que, en caso de que se detecte algún fuego, "es vital llamar de inmediato al teléfono de emergencias 1·1·2 para que se activen los recursos necesarios y evitar la rápida propagación, es muy importante la rapidez en la respuesta para frenar el avance del incendio".

Irene Rodríguez ha recordado que "está disponible en la página web del 112 toda la información necesaria para prevenir cualquier tipo de incidencia ante este episodio de viento, temporal marítimo y hielo en las carreteras de algunas comarcas", y ha hecho un llamamiento a que "se obtenga la información a través de los canales oficiales de la Generalitat, principalmente X del 112, donde se actualizan todos los incidentes vigentes y las alertas de forma constante".