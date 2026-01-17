Emergencias emite un aviso especial por lluvias fuertes y temporal marítimo desde el lunes

Archivo - Nieve en la provincia de Alicante durante el temporal - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido este sábado un aviso especial sobre el episodio de temporal marítimo, precipitaciones fuertes y rachas intensas de viento que se esperan que afecten a partir del próximo lunes por la tarde a la Comunitat Valenciana.

Así lo ha informado Emergencias, en un mensaje en su perfil de la red social 'X', en la que ha recomendado extremar la vigilancia y la seguridad, así como prestar atención a los avisos que se vayan produciendo sobre un episodio que traerá un temporal marítimo con rachas muy fuertes, precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha indicado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial en el que se advertía de la llegada de una dana sobre la Península a partir de este sábado por la tarde y que propiciará la formación de la borrasca 'Harry' sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana.

A partir del lunes por la tarde afectará a la Comunitat Valenciana un episodio que, según Aemet, puede producir daños en paseos marítimos y zonas litorales y caídas de ramas o de árboles y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado, mientras que las lluvias pueden provocar crecidas e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas.

Asimismo, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita estos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Emergencias también comenta que es "muy importante" la participación de los municipios en el seguimiento, sobre todo en los cauces en los que se están llevando a cabo trabajos de reparación y restauración de los daños ocasionados en la dana del 29 de octubre de 2024, por la presencia de personas y maquinaria pesada que requerirían un pronto aviso para su evacuación.

Entre otras recomendaciones, se pide recordar a la ciudadanía que deben evitar el estacionamiento y retirar los vehículos de las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos, porque aunque no haya precipitaciones en ese lugar pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.