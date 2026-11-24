Mapa de alertas en la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido alerta amarilla por viento en el interior sur y litoral norte de Valencia, y en el interior y litoral norte de Alicante, así como alerta amarilla también por fenómenos costeros en toda la costa de Valencia.

Así lo ha informado '112' Comunitat Valenciana en un mensaje publicado en redes sociales, tras emitir un nuevo boletín informativo sobre las 12.20 horas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana, el episodio comenzará este miércoles a las 06.00 horas.