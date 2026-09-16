Emergencias establece la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la provincia de Valencia

Archivo - Una persona camina con paraguas en imagen de archivo - EUROPA PRESS TV - Archivo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones (PEI) ante las fuertes lluvias acompañadas de tormenta caídas en la tarde de este miércoles en zonas de la provincia de Valencia.

La situación 1 del PEI de la Comunitat Valenciana se declara cuando se han producido inundaciones en zonas concretas "que pueden controlarse con los medios y recursos locales de la zona afectada", según ha informado el 112 CV en su cuenta de X.

Durante la tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha envíado un comunicado a los ayuntamientos situados aguas abajo de la presa de Buseo para informar de que el organismo responsable de la balsa iniciará, de manera preventiva, un proceso de desembalse de caudal.

Emergencias ha pedido a los responsables de estos municipios que intensifiquen la vigilancia y seguimiento en la zona.