Emergencias establece la situación 0 del Procedimiento de Actuación de Nevadas en Els Ports y l'Alt Maestrat

Vilafranca (Castellón) amanec con una ligera nevada - AEMET

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha establecido la situación 0 del Procedimiento de Actuación de Nevadas en las comarcas castellonenses de Els Ports y l'Alt Maestrat, donde la circulación está condicionada en varias carreteras como la CV-12, la CV-14 y la CV-15, según ha informado el '112 CV'.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que, tras las lluvias, este lunes empieza la segunda fase del temporal invernal con la entrada de aire ártico, con nevadas en el interior que pueden acumular dos centímetros y frío que irá progresando de norte a sur, mientras continúa el temporal marítimo, sobre todo en Alicante, donde hay oleadas de 2 a 3 metros.

De hecho, este lunes hay avisos por nieve en el interior sur de Castellón, interior de Valencia e interior norte de Alicante. En aguas costeras de Alicante, el aviso es por viento del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

Según ha precisado Aemet, la masa de aire ártico ha comenzado a penetrar por el norte a primera hora de este lunes y ha dejado temperaturas "muy frías" en el interior norte de la provincia de Castellón con mínimas de -7,1º en Castellfort, -6,6º en Fredes, -5,3º en Vilafranca y -5,1º en Morella.

A primera hora del día ha caído una ligera nevada en el interior de Castellón pero "apenas ha cubierto el suelo", ha apuntado el organismo estatal, que ha alertado de que con estas temperaturas "tan bajas" el peligro son las placas de hielo que se puedan formar, por lo que ha pedido mucha precaución en carretera.

Sobre las 09.00 horas de la mañana los cielos estaban cubiertos, con precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, muy dispersas por zonas de Castellón, y la cota de nieve alta en Valencia y Alicante, por lo que las precipitaciones en estas provincias son de lluvia.

Mientras, la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha reportado que la masa de aire frío ha entrado por el norte de la Comunitat Valenciana y, en la zona de la Tinença de Benifassà, el termómetro ha registrado hasta -7º en Coratxà, aunque las sensaciones han llegado a los -16º, con nieve débil en localidades de l'Alt Maestrat como la Serratella y Benafigos a partir de unos 450 metros.

DESPLIEGUE DE BOMBEROS

Por parte de bomberos, en Els Ports y El Maestrat se han movilizado tres dotaciones del Consorcio Provincial de Castellón y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat con equipos quitanieve salero para realizar rutas de nevadas.

De hecho, efectivos del parque de Els Ports del cuerpo provincial han intervenido en un accidente de tráfico en Ares del Maestrat con un vehículo volcado, aunque ninguna persona ha quedado atrapada.

Respecto al estado de las carreteras, la circulación se encuentra condicionada en varias vías de las comarcas de Els Ports y L'Alt Maestrat como la CV-12, la CV-14 y la CV-15, según ha informado el Centre de Gestiò i Seguretat Viària, que ha pedido precaución. También hay complicaciones en la A-23 en Barracas, ha detallado por su lado la Dirección General de Tráfico (DGT).