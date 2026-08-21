Emergencias finaliza todas las alertas vigentes y desactiva la preemergencia hidrológica en la cuenca Albaida-Cañoles

Archivo - Una mujer camina bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Castellón - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha establecido la finalización de todas las alertas vigentes por lluvias, tormentas y fenómenos costeros en la Comunitat Valenciana y ha desactivado también la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la cuenca Albaida-Cañoles.

La alerta hidrológica nivel amarillo, activada este jueves por la tarde, se establece cuando existe una situación de vigilancia activa ante el riesgo de inundaciones repentinas o crecidas de caudales. Este nivel implica que, aunque no hay un peligro catastrófico inminente, los municipios de esta cuenca deben activar sus protocolos de prevención y seguimiento.

Por ello, Emergencias llegó a instar a los ayuntamientos de la cuenca a activar su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones/Plan territorial Municipal de Emergencias y a intensificar la vigilancia de cauces y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.

El pronóstico de tormentas previstas para el jueves se cumplió y hacia el mediodía comenzaron a descargar en la Comunitat Valenciana con fuertes rachas de viento, de hasta 149 kilómetros por hora en Sumacàrcer (Valencia), reventones húmedos y múltiples daños zonas, principalmente de la Ribera y otras comarcas.

Hasta las pasadas las 20.00 horas el Consorcio Provincial de Bomberos informaba de más de 120 servicios relacionados con el temporal, principalmente en la zona de La Ribera --Alzira, Sueca, Guadassuar, Carcaixent, Sumacàrcer y l'Alcúdia-- la mayoría por saneamientos por árboles y ramas caídas, cornisas y piedras.