Emergencias gestiona 774 incidentes relacionadas con la lluvia, 416 de ellos en València capital -. Firma: SZJ .-

Archivo - Lluvia en un municipio valenciano
Archivo - Lluvia en un municipio valenciano- EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: jueves, 17 septiembre 2026 10:23
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VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado, desde las 14.00 horas de ayer miércoles y hasta las ocho de la mañana de hoy jueves, un total de 774 incidentes relacionados con las fuertes lluvias registradas, de los cuales 416 han sido en València capital.

   Por este orden, los municipios con más incidentes han sido la ciudad de València, con un total de 416; Torrent (65); Moncada (25); l'Eliana, donde se han contabilizado 24; Bétera --24-- y Paterna, con 21.

   Desde Emergencias detallan que los incidentes más habituales han sido vaciados de agua y filtraciones, incidencias de circulación, rescates y vehículos bloqueados.

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