Emergencias gestiona 69 incidentes relacionados con el temporal: 41 en la provincia de Castellón y 28 en la de Valencia

Archivo - Bomberos achican agua en una calle de Benicàssim (Castellón) tras las lluvias torrenciales en imagen de archivo - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado desde las 6.00 horas de este jueves hasta las 8.00 horas de este viernes un total de 69 incidentes relacionados con el temporal, 41 de ellos en la provincia de Castellón y 28 provincia de Valencia, según ha informado en su cuenta oficial de X.

Los municipios que han registrados más incidentes en la provincia de Valencia han sido Tavernes de la Valldigna, Algemesí, Alginet, Sueca, mientras que en la de Castellón los más afectados han sido Onda, Castellón de la Plana, Orpesa, Alcalà de Xivert, Càlig.

Los servicios más habituales han sido por vaciados de agua en calles y garajes, incidencias de circulación, daños en instalaciones eléctricas y de gas y desperfectes por fuertes ráfagas de viento.