El empleo turístico crece un 14,5% en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre, la segunda mayor subida de España

Archivo - Imagen de archivo de la Junta de un trabajador de un hotel - JCYL - Archivo

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El empleo turístico ha comenzado el año con un total de 308.631 personas ocupadas en la Comunitat Valenciana, lo que supone un 14,5 por ciento más que en el primer trimestre de 2025, según datos publicados este lunes por Turespaña.

Se trata del segundo mayor incremento registrado en España, solo por detrás del País Vasco (15,8%) y muy por encima del crecimiento medio del conjunto nacional, que ha sido del 5,3%, superando los 2,93 millones de ocupados.

Del total de trabajadores del sector turístico valenciano, 254.848 personas son asalariadas, un 12,1% más, y hay 53.783 personas autónomas, un 29% más que hace un año.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el empleo turístico ha arrancado el año con un total de 2,93 millones de trabajadores ocupados, lo que supone un 5,3% más que en el mismo periodo de 2026 impulsado por el crecimiento del empleo indefinido y la reducción de la temporalidad.

Entre enero y marzo de 2026, las actividades vinculadas al turismo registraron 146.631 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Los empleados en el sector turístico en este periodo han constituido el 13,2% del empleo total de la economía española.

Además, el porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 11,3%, 0,8 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En este primer trimestre del año, las principales actividades turísticas han experimentado crecimientos, excepto en agencias de viajes, donde el descenso fue del 15,4%. Así, en hostelería el incremento fue de 4,2%, debido a la evolución positiva tanto de los servicios de alojamiento (7,9%), como de los servicios de comidas y bebidas (3,1%).

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo ascendieron a 2,4 millones, registrando un aumento interanual del 6,9%. Continúan así las subidas interanuales de los diecinueve trimestres anteriores. Estos asalariados mostraron aumentos en transporte de viajeros (7,1%), hostelería (5,3%) y otras actividades turísticas (12,5%).

En hostelería aumentaron tanto los servicios de alojamiento, como los de comidas y bebidas. Dentro de otras actividades turísticas, las agencias de viajes experimentaron un descenso del 14%. La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) fue del 84,8%, 1,3 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre del año anterior.