Encuentran muerta a una persona sin hogar de 56 años en la avenida Jacinto Benavente de València

Archivo - Un banco en la avenida Jacinto Benavente de València, en una imagen de archivo - CS - Archivo

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han encontrado sin vida este lunes a una persona en situación de sin hogar y de 56 años de edad en la avenida Jacinto Benavente de la ciudad de València, según ha adelantado 'Las Provincias' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El hallazgo se ha producido alrededor de las nueve de la mañana y, según estas mismas fuentes, se trataría de una muerte natural, dado que no se han encontrado indicios de criminalidad en el cadáver.

De acuerdo con la información del citado diario, el cadáver ha sido localizado en un banco de una zona ajardinada de la avenida Jacinto Benavente y la víctima es una persona que pernoctaba en la calle.