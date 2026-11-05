Encuentro del PP en Alicante con el foco en "poder celebrar que se acabó el sanchismo" tras las elecciones

Encuentro del PP celebrado este jueves en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cargos del PP y candidatos al Congreso y al Senado por la provincia de Alicante han celebrado este jueves en la capital alicantina una comida con afiliados y militantes con el foco en "poder celebrar" que "se acabó el sanchismo en España" y el fin del "castigo a toda la Comunitat Valenciana" tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Este ha sido uno de los mensajes que ha lanzado el 'president' de la Generalitat y líder de los 'populares' en la Comunitat, Juanfran Pérez Llorca, durante el encuentro, al que también ha asistido la portavoz de la formación en el Congreso, Ester Muñoz; el presidente provincial, Toni Pérez; y el alcalde y máximo representante del partido en la ciudad, Luis Barcala.

Según un comunicado del PP, Pérez Llorca ha dicho que "la gente tiene ganas de cambio, tiene ganas de echar a Pedro Sánchez y tiene ganas" de que Alberto Núñez Feijóo "sea el presidente de todos los españoles y, por tanto, de todos los valencianos, castellonenses y alicantinos".

En este sentido, ha señalado que el 29 de noviembre los ciudadanos tendrán que elegir entre, por un lado, "el de la propaganda y el despilfarro" y, por otro, "el de la gestión", que en este caso, ha dicho, es Feijóo, a quien ha definido como una persona "capacitada" para gobernar tras su trayectoria al frente de la Xunta de Galicia.

Así, el líder del PP en la Comunitat ha defendido que la política consiste en "servir a los ciudadanos" y en "mejorar la vida de los ciudadanos". "No servirnos de los ciudadanos como han hecho ellos", ha apostillado.

Además, ha reivindicado el trabajo desarrollado por el Consell durante estos casi cuatro años: "En política, cuando alguien se compromete a hacer algo, tiene la obligación de hacerlo, y si no lo hace, es que no está apto o no vale para este oficio".

En materia de vivienda, Pérez Llorca ha recalcado que durante los ocho años de gobiernos socialistas y del Botànic "no se construyó ninguna" vivienda de protección pública (VPP) y ha criticado que "ahora, en plena precampaña, se movilice a la ciudadanía para responsabilizar a la oposición de un problema que no han sabido resolver".

Frente a ello, ha destacado el plan impulsado por la Generalitat, "con más de 6.000 viviendas construidas y en construcción en toda la Comunitat Valenciana", y la "bajada" de impuestos, que, según ha sostenido, "ha permitido ahorrar más de 485 millones de euros a los ciudadanos, al tiempo que se ha conseguido aumentar la recaudación y disponer de más recursos para invertir en sanidad, educación y dependencia".

PÉREZ LLORCA: "CHORIZOS"

Pérez Llorca ha calificado de "lamentable" que ocurriera el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y que esa tragedia se volviese a repetir en España, concretamente en Urda (Toledo), "y ver que en esos nueve meses de un accidente a otro no se ha hecho nada por mejorar y garantizar la seguridad de las vías del tren", considera.

A esta situación ha sumado las informaciones sobre los "registros de la Guardia Civil" en Adif: "Resulta que más de 300 millones de euros en obras se han malversado, se han destinado a pagar a los chorizos de [José Luis] Ábalos, de Santos Cerdán y a las amigas del que era secretario general".

Igualmente, Pérez Llorca ha asegurado que el partido afrontará estas semanas con dos objetivos, que son, por un lado, "intensificar la campaña electoral, recorriendo cada rincón de la provincia, cada municipio, calle y partida rural para pedir a los ciudadanos que no se confíen y acudan a votar", y "elijan la opción de la gestión y el futuro de España, que es Alberto Núñez Feijóo".

Y, por otro lado, "seguir trabajando al frente de las instituciones". "Porque la mejor forma de hacer política y la mejor forma de ganarte la confianza del ciudadano es cumplir con tu trabajo y nosotros en la Generalitat lo vamos a hacer", ha sentenciado.

MUÑOZ: "QUIEREN UTILIZAR LA TRAGEDIA"

Por su parte, Muñoz ha afeado que Sánchez "visite la Comunitat Valenciana sin haber destinado los recursos necesarios para ejecutar las obras estructurales que necesita el territorio para evitar nuevas tragedias".

En este sentido, ha reprochado al PSOE y a sus socios que "pretendan utilizar la dana con fines políticos cuando, durante años, no han invertido en infraestructuras como las del barranco del Poyo". "No les importa la gente, solo quieren utilizar la tragedia", ha sostenido.

Muñoz ha contrapuesto la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con el proyecto de Feijóo, al que ha definido como un presidente "riguroso, trabajador" y con "experiencia". Cree que España ha tenido un Ejecutivo "centrado en la propaganda, el sectarismo y en defenderse de los casos de corrupción", y ha cuestionado la actuación de Óscar Puente, el ya dimitido ministro de Transportes, tras los accidentes ferroviarios.

La portavoz ha destacado que "el PP ha registrado más de 60 iniciativas legislativas en el Congreso para dar respuesta a los principales problemas de los españoles". Entre los "compromisos" de Feijóo, ha subrayado "la construcción de un millón de viviendas en cuatro años y la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado, frente a un Ejecutivo que lleva desde 2022 sin nuevas cuentas".

Por último, Muñoz ha apelado a la "movilización de los cargos y afiliados del PP" para "lograr un cambio político" y ha advertido de que las próximas elecciones "son decisivas para el futuro de España".

PÉREZ: "PROPICIAR EL CAMBIO"

De otro lado, Pérez ha señalado que el 29 de noviembre "la provincia de Alicante se volcará para propiciar el cambio" que, bajo su punto de vista, tanto necesita. "Estamos ya muy cerca de que esta provincia tenga, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno que por fin se merece", ha indicado.

Según ha subrayado el presidente de los 'populares' en la provincia, los mandatos de Sánchez "han sido nefastos" para este territorio, que, ha indicado, "lleva desde 2022 siendo la última en financiación del Estado y sin embargo es la cuarta en población y la quinta en aportación al PIB".

"Han sido ocho años perdidos en los que no hemos visto materializarse ninguna de las infraestructuras que necesitamos, como el Corredor Mediterráneo o la conexión ferroviaria del aeropuerto", ha continuado.

Y ha agregado: "Sí que se han acordado de nosotros para recortarnos el agua, dando tijeretazos al trasvase Tajo-Segura hasta dejarlo en serio riesgo de continuidad, o negándonos la financiación que necesitamos para seguir creciendo".

BARCALA: PROYECTOS PARA ALICANTE

Durante su intervención, Barcala ha insistido en que "Alicante sigue a la cola en inversiones en esta España en descomposición y sin Presupuestos Generales desde hace cuatro años" y ha aseverado que "con Feijóo en el Gobierno" se aseguran "los proyectos que importan a Alicante", como son la Variante de Torrellano, la Estación Intermodal y el Parque Central.

"Con Feijóo presidente ganan los alicantinos. Con su compromiso y el de la Generalitat, Alicante avanza. Más de 100 millones en las obras de las Estación Central del TRAM, 70 en la Ciudad de la Justicia o más de 30 en cuatro nuevos centros de salud", ha agregado, para referirse a los de La Torreta, Garbinet, Condomina y San Gabriel.

Al tiempo que ha enfatizado que el PP "se preocupa por la gente y los servicios", incluida "la vivienda", con el impulso de "nuevos barrios" en la capital alicantina, como Nueva Albufereta, Lomas del Garbinet y Pino y Ruaya.

También ha mencionado "la construcción de más de 6.000 viviendas" y la planificación de "otras 45.000 a futuro con el nuevo Plan General Estructural, frente a un Botànic que hizo cero viviendas en ocho años". "Por fin tenemos elecciones generales y por fin la oportunidad de acabar con este Gobierno incapaz, hipócrita y mentiroso", ha zanjado.