Enric García, Blanca Añón, Juanjo Llorens y Mamen García, valencianos que triunfan en los Premios Talía

Mamen García ha sido designada Mejor Actriz de Reparto de Teatro de Texto por 'Caperucita en Manhattan'. - DOMINIK VALVO

VALÈNCIA/MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las artes escénicas de la Comunitat Valenciana han logrado cuatro galardones en la cuarta edición de los Premios Talía, que concede la Academia de las Artes Escénicas de España (AAE) y que se han celebrado esta noche en los Teatros del Canal, en Madrid.

El valenciano Enric García se ha hecho con el Premio a la Mejor Dirección Musical de Teatro Musical por 'Los Miserables', el espectáculo que se ha convertido en gran ganador de la noche. Además, la también valenciana Blanca Añón ha conseguido el Premio a la Mejor Escenografía por du trabajo en 'Orlando'.

Un habitual en las galas de premios, el alicantino Juanjo Llorens, ha obtenido la distinción a la Mejor Iluminación por 'Godspell', ex aequo con Pilar Valdelvira (Fuenteovejuna).

Finalmente, en le capítulo de interpretación, Mamen García ha sido designada Mejor Actriz de Reparto de Teatro de Texto por 'Caperucita en Manhattan'.

La gala ha estado marcada por el reparto de galardones en todas sus categorías y en los que se ha escuchado en repetidas ocasiones el grito de 'Viva Palestina libre'.

La ceremonia, conducida por Jorge Blass y Carmen Conesa, ha durado casi tres horas y han asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, la delegada del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite o el actor Antonio Banderas, entre otros.

A medida que avanzaba la gala, distintos entregadores y premiados han lanzado mensajes de apoyo al pueblo palestino. Algunos, como el actor Ángel Ruiz, ganador del Talía a Mejor Actor Protagonista de Teatro de Texto por 'El rey de la farándula', han lucido además un pin con una sandía, símbolo utilizado en apoyo a Palestina.

Uno de los títulos más reconocidos de la noche ha sido 'Esencia', de Ignacio García May -que no ha acudido- y dirigida por Eduardo Vasco, que se ha alzado con el Talía a Mejor Espectáculo de Teatro de Texto y con el premio a Mejor Autoría de Teatro de Texto. La única categoría en la que 'Esencia' no ha logrado imponerse ha sido la de Mejor Actor de Reparto de Teatro de Texto, que ha recaído en Luis Bermejo por 'Los yugoslavos'.

"Esta obra va sobre lo importante de las palabras y lo sanadoras que son", ha afirmado Bermejo, antes de reivindicar que "el teatro es medicina secreta para el espíritu" y concluir con un rotundo "¡Viva el teatro!", ha afirmado Bermejo.

Por su parte, la valenciana Mamen García, galardonada como Mejor Actriz de Reparto de Teatro de Texto por 'Caperucita en Manhattan', ha arrancado su intervención recordando a Carmen Martín Gaite, autora de la novela en la que se inspira la función, y ha reivindicado la fuerza del teatro y de las nuevas generaciones de creadoras. "La peña ha vibrado con esta función y sin ellos no hacemos teatro", ha celebrado, antes de poner en valor a las dramaturgas jóvenes que "están indicando el camino del teatro".

En las categorías protagonistas de teatro de texto, Nathalie Poza ha sido reconocida como Mejor Actriz por 'Un tranvía llamado deseo', mientras que Ángel Ruiz ha logrado el galardón a Mejor Actor por 'El rey de la farándula'.

También ha destacado 'Música para Hitler', que ha obtenido el Talía a Mejor Dirección de Escena. El premio lo ha recogido Juan Carlos Rubio, que ha ensalzado la figura de Pau Casals por negarse a actuar para Hitler. "Casals se jugó la vida en ese no y por eso quiero dedicar este premio a toda la gente famosa y anónima que cada día dice no al horror y sí a la libertad y a la paz", ha proclamado.

En la categoría de Mejor Música Original, Tagore González ha recogido el galardón por 'Memorias de Adriano' y lo ha hecho con un pin de la bandera de Palestina.

TEATRO MUSICAL

En la categoría de teatro musical, 'Los Miserables', de ATG Entertainment España, ha logrado llevarse los cuatro Talía a los aspiraban. En primer lugar, Enric García ha recogido el Talía a Mejor Dirección Musical y ha reivindicado la calidad española del sector y el "momento histórico" que está viviendo. "Pido que se cree producciones en español porque tenemos un talento descomunal y de sobra para hacerlo. Así que apostemos por ello", ha demandado.

La producción también se ha llevado el Talía a Mejor Actriz de Teatro Musical para Teresa Ferrer, que ha agradecido a la Academia estos galardones porque "dan visibilidad y validan" el trabajo de estos profesionales. "Hemos estado mucho tiempo estigmatizados y creo que ya va siendo hora de que eso se quite y que se nos valide como merecemos", ha señalado. Su compañero Adrián Salzedo, también de 'Los Miserables', ha logrado el Talía a Mejor Actor de Teatro Musical.

Por último, la producción ha logrado el galardón a Mejor Espectáculo de Teatro Musical, categoría a la que aspiraban 'Cenicienta', de Stage Entertainment, y 'Wicked', de ATG Entertainment España.

MAGÜI MIRA PIDE A LAS AUTORIDADES MÁS APOYO

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, la valenciana Magüi Mira, ha reivindicado durante su discurso el valor del diálogo y de la cultura y ha animado a los representantes políticos presentes que sigan "protegiendo y apoyando" las artes escénicas. "Sabéis que somos un país fértil, que la cultura crece, que es un momento maravilloso, pero ¿qué hacemos? Hay muchas familias que comemos de esto, de este arte escénico, pero necesitamos apoyo. Por favor, apoyad a la cultura", ha demandado.

Asimismo, ha defendido que el arte escénico tiene algo de "imbatible" y ha reivindicado el valor del diálogo. "En el arte escénico creamos un nuevo presente, cada segundo desplaza al anterior y volvemos a crear un presente. Y ese presente es el que nos hace dialogar, nos lleva al diálogo que es la base de la democracia", ha afirmado.

Por otro lado, el premio de Honor a la Trayectoria Profesional ha sido para María Galiana, que ha recibido el galardón de manos de su compañero Miguel Rellán. La actriz, de manera humilde, ha admitido que no estaba segura de merecer el premio, aunque ha prometido "seguir luchando por esta profesión" el tiempo que le quede de vida.

"No estoy muy segura de que merezca este premio, pero de lo que sí estoy segura es que en el tiempo que me quede de vida, porque estoy en la última década, voy a seguir luchando por seguir disfrutando de esta profesión", ha afirmado.

Al respecto, ha recitado una frase de un poema del escritor uruguayo Mario Benedetti, que ha desvelado que es su "mantra". "No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje y perseguir tus sueños", ha concluido Galiana.

DANZA Y LÍRICA

En danza, 'Calentamiento' ha recibido tres Talia: a Mejor Espectáculo de Danza, a Mejor Coreografía y a Mejor Intérprete Femenina por el trabajo de Rocío Molina. A Mejor Interprete Masculino, el Talía ha ido a parar a Israel Galván por 'El Dorado', que no ha estado presente en el evento.

En la categoría de lírica también han estado repartidos, ya que 'Yerma' ha obtenido el Talía a Mejor Espectáculo, así como el Talía a Mejor Vestuario, pero los premios de interpretación han sido para Ruth Iniesta por 'La Traviata' y Xabier Anduaga por 'La Sonnambula', aunque este último no ha podido acudir a la cita.

Otra de las galardonadas de la noche ha sido Blanca Añón, que ha recogido el Talía a Mejor Escenografía por 'Orlando'. En su discurso, ha pedido "seguir hablando" de Palestina y que se presione al Gobierno para que "cese todo tipo de relación con Israel". Además, ha demandado no olvidar los problemas de España y ha advertido que "la ola verde sigue avanzando y arrasa con todo".

Uno de los momentos sorprendentes de la gala ha ocurrido cuando se ha entregado el Talía 'ex aequo' a Mejor Iluminación para Pilar Valdelvira, de 'Fuenteovejuna', y a Juanjo Llorens, por 'Godspell', quien ha cerrado su discurso proclamando un 'Palestina libre'.