Ens Uneix descarta replantearse el gobierno con el PP en la Diputació: "El PSOE ha echado un cable a Mompó"

Rodríguez da por hecho el apoyo del PSPV y Compromís a su ILP para rebajar el listón electoral e insta al PP a llegar a un "punto de encuentro"

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ontinyent y líder de Enx Uneix, Jorge Rodríguez, ha descartado que su partido vaya a replantearse el pacto de gobierno junto al PP en la Diputació de València, con independencia de que los 'populares' apoyen o no su iniciativa legislativa popular (ILP) para rebajar el listón electoral del 5% al 3% para obtener representación en Les Corts.

"La verdad es que he de decir que el PSOE nos ha hecho un favor enorme. Yo creo que el Partido Socialista a nivel de España le ha echado un cable a Vicent Mompó (presidente de la Diputació) que es brutal", ha manifestado en alusión a la situación del PSOE a nivel estatal tras la presunta implicación en el cobro de mordidas ilegales del exsecretario de Organización Santos Cerdán. El exnúmero tres del PSOE ha sido relevado por la exconsellera Rebeca Torró, quien fuera mano derecha de Rodríguez en el Ayuntamiento de Ontinyent.

Así lo ha trasladado al ser preguntado por si el pacto de gobierno en la corporación provincial está condicionado al apoyo del PP a su ILP. La Unió Municipalista, de la que forma parte Ens Uneix, ha iniciado este miércoles la recogida de 10.000 firmas para conseguir que su ILP se pueda debatir en Les Corts.

Jorge Rodríguez presidió la Diputació cuando formaba parte del PSPV antes de dimitir de sus cargos orgánicos por su detención en 2018 por el caso Alquería, que investigó contrataciones presuntamente irregulares en la empresa pública Divalterra, del que fue absuelto cinco años después.

El dirigente municipalista --en declaraciones a los medios a las puertas de Les Corts junto a la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, y el presidente de Unió Municipalista, David García-- ha afirmado que "uno de los problemas" para abordar la rebaja del listón electoral con el PSPV era que Rebeca Torró fuera la síndica socialista en Les Corts hace unos años. "Imagina hoy que es secretaria de Organización", ha dicho.

Respecto a la ILP, Rodríguez ha admitido que para Ens Uneix ya sería "un escenario de éxito" si la barrera electoral fuera a nivel provincial y no autonómico, como propone su iniciativa, aunque no consiguieran bajar el listón del 5% al 3%.

Preguntado por si el PSOE es una línea roja para negociar esta propuesta, ha defendido que en su formación son "gente razonable" que quiere aumentar el pluralismo en Les Corts. "Somos conscientes de qué somos, de quiénes somos y de que tenemos el peso que tenemos. Una cosa es que en la Diputació tengas un voto clave y otra cosa es que en la Generalitat no tienes ni siquiera representación en Les Corts", ha expuesto.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en la necesidad de que "la voz de los pueblos y ciudades llegue a Les Corts". Es algo que ha ligado con la gestión de la dana, que arrasó parte de la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos el 29 de octubre, al considerar que "muchas veces los partidos tradicionales están más preocupados por ver quién echa las culpas a quién y quién saca una mayor rentabilidad política".

"ESCÉPTICO" CON EL PP PERO ABIERTO A NEGOCIAR

Sobre si cree que gobernar con el PP en la Diputació puede facilitar la tramitación de la ILP, Rodríguez ha reconocido que es "muy escéptico" porque, cuando Ens Uneix anunció la iniciativa, los 'populares' dijeron que no "directamente" aunque después permitieron que la presentaran. Pero ha insistido en que Ens Uneix es un partido "razonable" y está dispuesto a negociar.

"El hecho de hablar ya es mucho, porque hasta ahora se ve que sentarse a la misma mesa casi ya es una heroicidad", ha indicado tras recordar que el PP había planteado cambiar la Ley Electoral en una de sus enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2025. Finalmente, tras amagar Ens Uneix con romper el pacto en la Diputació, los 'populares' incluyeron una disposición transitoria que permite que las ILP registradas se ciñan por la ley vigente.

Preguntado por si PP o PSPV han puesto alguna condición para negociar la ILP, Rodríguez ha explicado que todavía no han "llegado a este punto" y ha añadido que en su partido dan "por hecho" el apoyo de los socialistas y de Compromís, ya que ambas formaciones apoyaron una propuesta similar de rebaja electoral hace años cuando la pactaron con Ciudadanos.

"En el caso del Partido Popular, lo que pretendemos es que al menos pueda haber una reflexión y pueda buscarse un punto de encuentro, pero desde luego nosotros solo podremos negociar cuando veamos qué realidad tenemos. Ojalá nos vieran tan fuertes como para querer negociar ya anteriormente y pensar que vamos a entrar directos a Les Corts, pero creo que no es el caso", ha expuesto.

"NO ES LO MISMO GOBERNAR CON VOX QUE CON ENS UNEIX"

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputació ha puesto en valor la "experiencia" de Ens Uneix: "Somos un partido de gobierno y creo que hemos demostrado que somos personas serias, eficientes y responsables. No queremos que esto se vea como una imposición; queremos que la gente vea que esto es una oportunidad para que partidos como el nuestro entren en Les Corts, porque no es lo mismo gobernar con Vox en la Generalitat, como se está viendo, que gobernar con Ens Uneix como se ve en la Diputació".

Enguix ha subrayado que en su partido no son "oportunistas" y que quieren exportar a Les Corts su "modelo de éxito" tanto en la Diputació como en el Ayuntamiento de Ontinyent. Aunque ha admitido que no disponen de "ningún" sondeo sobre la ILP, ha recordado que hay "otros partidos" que en la Comunitat han obtenido hasta un 4% de votos: "Vemos que es viable porque han habido otras experiencias previas a la nuestra".

En cuanto a la posición del PP, Enguix ha explicado que cree que los 'populares' son "inteligentes" y conscientes de que "gobernar con Ens Uneix es una oportunidad" para ellos. "Nosotros estamos manteniendo políticas que si no estuviéramos nosotros no existirían, como igualdad, memoria democrática, cooperación internacional, promoción del uso del valenciano, valores democráticos y justos e igualitarios para toda la sociedad valenciana", ha defendido.

Además, ha asegurado que hay "buena relación" entre PP y Ens Uneix en la Diputació y que los 'populares' podrían "aprovecharla también en Les Corts". Según ha indicado, ya ha habido conversaciones sobre la ILP tanto con el PP como con el PSPV y Ens Uneix confía en "poder negociar". "Tampoco estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que nos den la oportunidad de poder acceder a Les Corts Valencianes a través de un sistema electoral justo e igualitario", ha insistido.

Por otro lado, preguntada por si el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, se está convirtiendo en un "blanco fácil" para Vox, ante las críticas de este partido hacia el 'popular' por su defensa del uso del valenciano, Enguix ha señalado que "todo el mundo somos un blanco fácil para Vox" si no se defienden sus planteamientos: "Ellos no quieren un sistema democrático y no quieren que las personas vivamos en una convivencia justa e igualitaria".