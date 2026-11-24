Imagen del acto de homenaje. - COORDINADORA FEMINISTA

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Feminista y la Assemblea Feminista de València han homenajeado este martes a las mujeres asesinadas a causa de la violencia machista durante este último año, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Ambas entidades han criticado la falta de recursos institucionales y han pedido más medios y prevención para erradicar esta lacra.

Así lo han indicado en, por una parte, una ofrenda floral en memoria de las mujeres asesinadas por la violencia machista en el monolito instalado en el Cementerio General, y en una manifestación nocturna bajo el lema 'Prenem la nit', con inicio en el Mercado Municipal del Cabanyal, junto a la estatua en memoria de Empar Barrón, una joven cofrade asesinada por su expareja el 27 de noviembre de 2013 en este barrio valenciano.

La Coordinadora Feminista de València ha recordado por la mañana a las mujeres asesinadas en este último año en el Cementerio General, donde una de las representantes ha subrayado la necesidad de este acto para "visibilizar" el 25N y donde ha pedido una renovación del Pacte Feminista.

El homenaje ha comenzado con un poema de Gioconda Belli titulado 'Consejos para la muerte' y se ha desplegado una tela de color morado con el nombre de las 81 mujeres asesinadas --desde noviembre de 2025 a noviembre de 2026, según la entidad--. Otra de las representantes feministas ha destacado "la cifra tremenda" y ha añadido que también están representados "seis criaturas y 17 casos en investigación de violencia vicaria". Tras la lectura del poema se han leído los nombres uno a uno.

La portavoz de la coordinadora, Empar Pablo, ha criticado la falta de recursos en la Comunitat Valenciana para "prevenir y atender a la violencia de género" y ha denunciado la falta de acompañamiento por las instituciones tras las denuncias, como por ejemplo en la asistencia psicológica: "Todo el mundo no se puede pagar esa reparación que muchas mujeres necesitan y hay algunas verdaderamente rotas, al igual que sus hijos e hijas".

Además ha hecho hincapié en el creciente "odio" hacia las mujeres a causa de un "algoritmo que les retroalimenta". "No somos las malas de la películas, hay malos y malos gestores", "se está dando dinero para toros y fiesta y se está recortando en la prevención de violencia machista", ha reivindicado.

Pablo ha resaltado que según los datos de la coordinadores, entre las 81 mujeres asesinadas, que incluyen también situaciones fuera de la pareja o matrimonio, este periodo ha contado "terrorificamente" los asesinatos de mujeres hasta los 90 años. "Hay estadísticas que muestran que estas mujeres han estado soportando violencia toda una vida". "No nos implicamos lo suficiente, no es fácil, no hay un patrón concreto, pero la mayoría, que piden auxilio, necesitan la asistencia de las instituciones", ha señalado.

'PRENEM LA NIT'

Por su parte, la Assemblea Feminista de València ha celebrado una manifestación nocturna bajo el lema 'Prenem la nit' ('Tomamos la noche') para denunciar "las violencias machistas que exprimen los cuerpos y las vidas de las mujeres y las disidencias".

Durante el acto, la portavoz de la Assemblea Feminista ha leído el manifiesto ante la estatua en memoria de Empar Barrón Cambra, en el que ha subrayado que toman la noche porque defienden que las violencias machistas "siguen siendo muchas" y que "afectan de diversas maneras en función de nuestra condición social".

Por ello, ha recordado el contexto actual tras la huelga general, "empobrecimiento general" o la "amenazada de la ultraderecha" y ha hecho hincapié en que estos asesinatos son "la punta del iceberg". Así, han exigido en su proclama, entre otras cosas, el fin de los feminicidios, de los recortes en servicios de atención a mujeres maltratadas, de la violencia vicaria contra los niños y de la violencia machista institucional.

"Contra este chantaje, tomamos la noche y las calles, y gritamos bien fuerte que, ante las violencias sexuales, respondemos con educación, apoyo mutuo y autodefensa feminista", ha resaltado.

'PRENEM LA NIT'

Posteriormente, en la tarde de esta jornada se ha celebrado una manifestación nocturna 'Prenem la nit' contra las violencias machistas, donde se ha leído un manifiesto en el que se exige "el fin del colonialismo, que asesina y tortura compañeras migradas a las fronteras, como ha ocurrido en Ceuta, Tarajal y en todo el mundo". Según han relatado, "hoy el mar Mediterráneo es la fosa más grande del mundo. Ningún ser humano es ilegal. Abolición de la Ley de extranjería".

También, han pedido, entre otras cuestiones, "la descolonización de toda Palestina, acabando con las complicidades de los estados y las empresas", así como "el fin del genocidio por parte de Israel, aliado del colonialismo de nuestras fronteras". "Ni gente sin casa ni bombas en Gaza. Boicot Israel, viva Palestina libre", han proclamado

"El fin de la especulación, del racismo y la LGTBIfobia inmobiliarios, y de la vivienda como bien de mercado, que, con precios de alquiler y condiciones de hipotecas imposibles, obligan a las mujeres a compartir techo con los maltratadores. Más refugios y menos AIRBNBs", han proseguido.

Han reclamado también "el fin del desabastecimiento hormonal que sufren las mujeres trans, las mujeres menopáusicas y las personas intersex que, desde hace más de un año, no pueden acceder a su tratamiento de estrógenos a la Sanidad pública del estado español".

"El fin de la represión --han proseguido-- ante aquellas que luchamos para transformar este sistema, como las activistas pro-palestinas y las huelguistas, porque esto también se violencia" y "el fin de los feminicidios, de los recortes en los servicios de atención a mujeres maltratadas, de la violencia vicaria contra la chavalería y de la violencia machista institucional, como la que sufrimos en la Comunitat Valenciana con el negacionismo de PP y Vox".