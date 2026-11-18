Sindicatos, entidades y colectivos convocantes de la huelga general del 11 de Noviembre en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las entidades convocantes de la huelga general del 11 de noviembre en la Comunitat Valenciana --CCOO PV, UGT PV, IV-PV, CGT, CNT, COS, Sindicat de Llogateres, PAH, Sindicat d'Habitatge, Entrebarris y Alerta Solidària-- llevarán a cabo protestas por "la represión policial" durante la jornada de paro en Castelló y València, al tiempo que reclaman la salida de la cárcel de uno de los detenidos en la capital de la Plana.

Así lo ha anunciado el portavoz de Alerta Solidària, Sebastián Cabanes, este miércoles en declaraciones a los medios en la Plaza del Ayuntamiento de la capital del Turia, donde también ha censurado públicamente "represión policial y judicial".

Estos colectivos llaman la atención sobre el caso de Óscar, que, según explican, sigue en prisión por "supuestamente dar un puñetazo que causó una contusión leve a un agente". La defensa de esta persona ha presentado un recurso para exigir su puesta en libertad.

Para las entidades, la situación de este huelguista es un "escándalo", mantienen que hubo "cargas policiales" y sostienen que hay personas detenidas posteriormente por los mismos hechos que Óscar que, tras pasar a disposición judicial, han quedado en libertad con cargos.

Además, aseguran que están recabando "toda la información" para estudiar la posibilidad de emprender acciones legales. En este punto, rechazan el relato policial, que, a su parecer, se "victimiza" al asegurar haber sufrido una "emboscada, que realmente no existe". Cabanes señala que, cuando se produce un piquete, hay "momentos de tensión", pero remarca que los partes médicos de los agentes reflejan "contusiones leves".

MOVILIZACIONES

Las entidades han organizado convocatorias en Castelló y València para expresar su "solidaridad" con los detenidos. El 20 de noviembre a las 20.00 horas se celebrará una manifestación que saldrá desde la plaza de la Independencia de la capital de la Plana "para pedir la liberación de Óscar y de los otros tres huelguistas detenidos en el marco del 11N en Barcelona".

Asimismo, en València se desarrollará el próximo domingo por la tarde una concentración "en rechazo de la violencia policial y en defensa, también, de la libertad del compañero detenido en Castelló".