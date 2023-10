El equipo de gobierno de Alicante censura que el Consell pase el 24 de junio a festivo recuperable: "Es un paso atrás"

ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha mostrado su disconformidad con que el Consell haya pasado el 24 de junio, día de la Cremà de les Fogueres, a la categoría de festivo autonómico recuperable, una decisión que no les parece "correcta" y que no les gusta al considerar que es "un paso atrás".

Así se ha expresado este martes el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, al ser preguntado por cómo abordará el consistorio la decisión del Consell de que el 24 de junio sea festivo retribuido y recuperable. El Ayuntamiento está gobernado por el PP y el Consell por PP y Vox.

"No estamos nada conformes y así se lo hemos hecho saber al Consell. No nos parece correcto. Si este año no es reversible el tema, pues intentaremos que el año que viene lo sea, pero evidentemente no nos gusta y lo mostramos abiertamente", ha sostenido Villar, insistiendo en que intentarán que 2024 sea "el último año que pase".

Además, ha defendido que el 24 de junio "ya parecía que estaba consolidado como festivo" y ha asegurado que costó "muchísimo" que se valorase este día como festivo a nivel autonómico; "no solo a nivel turístico, sino de reconocimiento como ciudad".

"No nos parece correcto, creo que es un paso atrás y creo que no es la mejor medida para la ciudad de Alicante y para lo que significa la ciudad y así se lo hemos hecho saber al Consell. No estamos nada contentos", ha enfatizado.

FESTIVO LOCAL Y NO AUTONÓMICO EN 2024

El también teniente de alcalde ha lamentado que para 2024 "va a ser complicado que se pueda cambiar", ya que los festivos autonómicos son un número determinado, por lo que para dar como festivo el 24 de junio deberían "quitar alguno que parece ser que le dan más trascendencia". Por ello, intentarán que "se repiense" para 2025.

"Evidentemente, no nos gusta, sinceramente. No nos hubiera gustado estando en la oposición y lo tenemos que decir igual hoy", ha sostenido.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alicante ha avanzado que su intención es que el 24 de junio de 2024 sea festivo local.