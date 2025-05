El equipo de gobierno de Torrent muestra "tranquilidad y confianza" tras las advertencias del portavoz de Vox

VALÈNCIA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrent (Valencia) traslada un mensaje de "tranquilidad y confianza" a toda la ciudadanía tras las advertencias del portavoz de Vox, Guillermo Alonso. "El actual equipo de gobierno continúa trabajando con normalidad, con el compromiso firme de seguir desarrollando los proyectos en marcha y atendiendo la voluntad expresada por los vecinos en las urnas, que apostaron por un gobierno de coalición", asevera.

Así reaccionan desde el consistorio a la postura mostrada este viernes por Alonso, quien asegura que ratificará su salida del ejecutivo municipal "si no se reconduce la relación" con el PP y "si las negociaciones no resultan exitosas". El pasado 23 de abril, este edil presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que comunicaba su intención de cambiar su condición de primer teniente de alcalde a concejal no adscrito "tras meses de desencuentros" entre los socios de gobierno.

De momento, Alonso mantiene sus funciones en el consistorio y la portavocía de Vox en el municipio, "a la espera de negociar con la alcaldesa, la 'popular' Amparo Folgado, un nuevo marco de relación con el PP". PP y Vox sumaban hasta ahora 13 votos en el Ayuntamiento, frente a los 12 de los grupos de izquierda.

En un comunicado, el equipo de gobierno asegura que el próximo lunes, en el pleno municipal, este concejal "seguirá ejerciendo sus funciones como portavoz del grupo Vox, tal como estaba previsto". "Mientras tanto, en los próximos días seguirán desarrollándose las conversaciones y negociaciones entre las formaciones políticas implicadas con el fin de reforzar la estabilidad institucional y avanzar en los acuerdos necesarios", expone.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, reitera que el gobierno municipal "va a continuar trabajando por el bien común, garantizando el cumplimiento del programa de gobierno y el servicio a los ciudadanos". "Nuestro compromiso con Torrent es claro: seguir gobernando con responsabilidad, seriedad y escuchando siempre a nuestros vecinos", asevera.

Por tanto, el equipo de gobierno reitera su "firme voluntad de mantener la estabilidad institucional y seguir impulsando las políticas acordadas en el pacto de gobierno, que han sido validadas democráticamente por los ciudadanos".